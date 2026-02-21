'Все было потеряно': украинцы скучают по домам, которые разрушила Россия, - Reuters

Украина получила компромиссные предложения, предусматривающие возможный отказ Украины от части Донбасса ради прекращения войны, однако Киев отвергает такие сценарии.

После четырех лет полномасштабной войны миллионы украинцев остаются без крова, а тысячи семей – без вестей о близких. История 65-летней Галины Попрядухиной из Донецкой области стала символом этой потери, пишет Reuters.

Женщина трижды была вынуждена бежать от наступления российских войск. Последний раз – когда бои дошли до Днепропетровской области. Сегодня она живет в селе Дзензелевка в центральной Украине, в полуразрушенном доме, который предоставили местные власти. Ее родной город Времовка в Донецкой области сейчас находится под оккупацией.

"Я ничего оттуда не взяла. Все было потеряно", – вспоминает Попрядухина о бегстве 24 февраля 2022 года, когда ракеты начали падать неподалеку, пока она доила коров.

Судьба женщины отражает масштаб гуманитарного кризиса. По официальным оценкам, почти 4 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, еще более 5 миллионов выехали в страны Европы. Многие не уверены, что когда-нибудь вернутся домой.

"Дело в людях"

Отдельной болью для женщины является судьба двух сыновей. Один пропал без вести, другой, вероятно, находится в российском плену после боев за Мариуполь. По данным Киева, более 70 тысяч украинских военных и гражданских до сих пор считаются пропавшими без вести с начала полномасштабного вторжения, развязанного правителем РФ Владимиром Путиным.

Вопрос контроля над Донбассом – регионом, в который входят Донецкая и Луганская области – остается одним из ключевых в международных переговорах о прекращении войны. Россия настаивает на передаче ей остальных территорий Донецкой области, которые сейчас контролирует Украина. Президент Владимир Зеленский отвергает такие требования.

"Мы не можем просто так уйти. Мы должны понять, что Донбасс – это часть нашей независимости... Дело не только в территориях: дело в людях", – заявил Зеленский на этой неделе.

Между тем гуманитарные организации предупреждают об ухудшении положения внутренних переселенцев. Норвежский совет по делам беженцев отмечает, что сокращение помощи и исчерпание сбережений заставляют людей экономить на отоплении и медицинских потребностях.

Во многих общинах появились "Аллеи Героев" – мемориалы с портретами погибших военных. Жители каждое утро чтят их минутой молчания.

"Мне не нужна их маленькая Россия", – говорит Попрядухина. Она признается, что не согласилась уехать в Польшу, хотя имела такую возможность: "Я не покину свою страну".

Вспоминая молодого человека, которого она нашла возле своего дома погибшим от обломков, женщина задает риторический вопрос:

"Как это возможно простить?"

Война в Украине – какой мир предлагают Украине

Как сообщал УНИАН, в рамках консультаций по прекращению войны отдельные международные посредники допускали возможность компромисса, который предусматривал бы отказ Украины от части Донбасса для достижения перемирия. Речь идет о территориях Донецкой и Луганской областей, часть которых находится под российской оккупацией с 2014 года и после полномасштабного вторжения 2022-го.

Президент Владимир Зеленский публично отверг такие сценарии, подчеркнув, что вопрос Донбасса касается не только территории, но и людей и суверенитета государства.

