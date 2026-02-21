Курс валют в Украине 21 февраля изменится: сколько стоят доллар и евро сегодня

Отмечается, что обменники будут работать сегодня в формате "с оборота".

Курс доллара в Украине в субботу, 21 февраля, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 42,80 до 43,20 гривни и продажа от 43,30 до 43,60 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 50,60 до 51,10 гривни и продажа от 51,20 до 51,60 гривни.

"Владельцы обменников сохранят спред между покупкой и продажей доллара в пределах 20−30 копеек, а по евро в пределах 20−40 копеек и проработают в формате "с оборота" без попыток "качнуть" курс", - объяснил эксперт.

По его словам, больших сюрпризов по котировкам как американской валюты, так и по евро - от владельцев обменников ожидать не стоит.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также не изменилась. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,92 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 43,26/43,29 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,98/51,00 грн/евро.

