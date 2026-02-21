Россия лжет о невероятных успехах на фронте: в ISW раскрыли, что происходит на самом деле

Россия захватывает небольшие села вдоль границы, и представляет это как предполагаемое доказательство могущества своей армии.

Кремль пытается убедить Запад отказаться от Украины, распространяя ложную информацию о том, что победа России на поле боя в Украине неизбежна и что российские войска добиваются значительных успехов на поле боя. Однако эта информация совершенно не соответствует действительности, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Так, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба России генерал-полковник Сергей Рудской заявил 20 февраля, что с начала 2026 года российские войска захватили около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта. Он также утверждал, что в 2025 году российские войска захватили более 6700 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов. Также, по его словам, россияне контролируют "более половины" Константиновки, а в январе-феврале 2026 года захватили 160 квадратных километров и 11 населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях, хотя при этом признал недавние контрнаступления украинских войск в этом районе.

Однако аналитики ISW отмечают: на самом деле подтвержденные успехи армии РФ гораздо скромнее.

Так, они подтверждают, что с начала 2026 года российские войска захватили только 19 населенных пунктов и 572 квадратных километра территории, что на 23 населенных пункта и 328 квадратных километров меньше, чем утверждает Рудской, и только 252 населенных пункта в 2025 году – примерно на 50 населенных пунктов меньше, чем утверждал Рудской. Также аналитики оценивают, что российские войска продвинулись или провели операции по проникновению только на 7 % территории Константиновки. Также в 2026 году российские войска захватили 99 квадратных километров и только три новых населенных пункта, включая Гуляйполе, в восточной части Запорожской области, при этом полностью или частично утратив контроль над 18 населенными пунктами в Запорожской и Днепропетровской области, поскольку украинские войска отбили 86 квадратных километров в этих районах.

Как объясняют аналитики, Россия захватывает небольшие сельские населенные пункты, расположенные вдоль международной границы между Россией и Украиной, и представляет эти захваты как предполагаемое доказательство могущества российской армии, чтобы подкрепить ложную версию о том, что победа России в Украине неизбежна.

"ISW по-прежнему считает, что российские войска проводят ограниченные трансграничные атаки в ранее неактивных районах северной части Сумской области, чтобы убедить Запад в том, что линия фронта в Украине рушится и что Украина должна согласиться на все требования России. На самом деле российские войска продолжают добиваться незначительных успехов, неся очень высокие потери. В 2025 году российские войска продвигались на 13-15 квадратных километров в день, теряя 83 человека на каждый завоеванный квадратный километр", - подчеркивают аналитики.

Война в Украине - прогнозы

Владислав Селезнев, бывший спикер Генштаба ВСУ, отмечал, что в последнее время в известных европейских СМИ появляется информация, что Путин готов воевать как минимум в ближайшие два года. Однако это похоже на информационно-психологическую операцию, когда Россия пытается силой слова убедить украинских чиновников уступить.

В свою очередь командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко уверен, что Украина может воевать против РФ еще несколько лет.

