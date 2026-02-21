21 февраля люди чествуют экскурсоводов и свой родной язык.

Двадцать первый день февраля известен всемирным торжеством, посвященным всем языкам мира. В церковном календаре в эту дату чествуют икону из Полтавской области, а по народным верованиям запрещается работать с растениями. Чтобы праздник сегодня прошел удачно и вы не попали в неприятности, запомните его основные обычаи.

Какой сегодня праздник в Украине

По всему миру 21 февраля наступает День родного языка, посвященный языковому разнообразию народов планеты. В Украине он также отмечается. Поскольку для большинства граждан родным является украинский, в эту дату проводят фестивали, конкурсы и образовательные мероприятия в честь нашего языка.

Однако не стоит путать это торжество с Днем украинского языка. Праздник сегодня в Украине особенный тем, что все народы чествуют свой родной язык. На территории нашей страны помимо украинцев также живут евреи, крымские татары, поляки, ромы и десятки других национальностей. Каждая из них имеет собственную культуру и говорит на отдельном языке.

Какой сегодня праздник в мире

Помимо Дня родного языка, о котором уже упоминалось выше, на планете есть еще несколько поводов для празднования.

21 числа есть профессиональное торжество - Международный день экскурсовода. Эти специалисты могут не только рассказать о городе или достопримечательности, но также увлечь слушателей историей места, поведать о его тайнах и легендах.

Остальные достойные упоминания всемирные праздники сегодня - это День комбучи, День панголина, День булочек с повидлом, День защиты медведей.

Какой сегодня праздник церковный

По новому православному календарю 21 февраля в храмах чествуют отшельника Тимофея Олимпийского, святителя Евстахия Антиохийского и икону Богоматери "Козельщанскую". В староцерковном календаре, от которого ПЦУ отказалась в 2023 году, сегодня праздник мученика Феодора Стратилата, покровителя воинов.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки в этот период уже с нетерпением ожидали весны. Про сегодняшнюю дату есть такие приметы:

если прогремел гром, то домашний скот в этом году будет плодовитым;

чем холоднее будет следующая неделя, тем теплее ожидается март;

на реках растаял лед - пора сажать рассаду;

зяблик поет - будет ранняя весна.

День принято проводить за большой уборкой, стиркой постельного белья, выносом мусора. Есть такое народное верование - кто 21 февраля вынесет из дома сломанные и ненужные вещи, тот привлечет большое счастье в дом.

Кроме того, зная, какой сегодня церковный праздник, можно провести его за молитвами. Пустынник Тимофей помогает утолить душевные страдания тех, кто переживает горе и скорбь, а Козельщанская икона может исцелить даже от таких тяжелых болезней, как паралич.

Что нельзя делать сегодня

День считается неудачным для ухода за растениями, посева рассады - такие действия лишь навредят участку. Также не подходит праздник 21 февраля для далеких путешествий, рыбалки, употребления спиртных напитков.

