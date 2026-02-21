Что дает человеку любовь к своей работе: ученые сделали ошеломительное открытие

Ученые провели большое исследование и выяснили, что люди, которые искренне любят свою работу, обладают несколькими важными преимуществами в жизни.

Исследование, которое провели ученые 7-ми канадских университетов, утверждает, что глубокое чувство, называемое "любовью к работе", очень сильно влияет на здоровье и благополучие, чем одна только удовлетворенность.

Исследователи следили за 1800 работающими людьми и обнаружили, что те из них, которые искренне любят свою работу, находятся в значительно лучшем физическом состоянии, берут меньше больничных дней, а также у них низкий уровень тревожности и депрессии, пишет Study Finds.

Когда команда сравнила любовь к работе с удовлетворенностью работой, вовлеченностью в работу и общим позитивным настроением, любовь к работе сильнее влияла на физическое здоровье, чем любой другой фактор. Эффект сохранялся даже после того, как исследователи учли удовлетворенность, вовлеченность и общее настроение.

Что исследователи подразумевают под "любовью к работе"

Исследовательская группа под руководством Мишель Иннесс из Университета Альберты выделила три категории понятия "любовь к своей работе": "страсть к повседневным задачам; подлинная близость и доверие с коллегами и настоящая преданность организации.

Именно сочетание этих трех категорий порождает то, что исследователи называют "любовью к работе", в противном случае, это просто удовлетворенность работой.

Если человек любит свою работу, но не чувствует связи с коллегами, или который хорошо ладит с командой, но при этом эмоционально отстранился от организации, значит он не любит свою работу.

Связь со здоровьем и почему это важно

Когда исследователи изучили показатели физического здоровья (проблемы со сном, частые головные боли, расстройства желудка и восприимчивость к болезням), любовь к работе оказалась самым сильным предиктором, превосходящим удовлетворенность работой, вовлеченность в работу и общее настроение. Работники, показавшие высокие результаты по шкале любви к работе, более активно участвовали в работе: меньше опоздывали, делали меньше длительных перерывов, реже ухдили с работы пораньше.

Сотрудники с высокой любовью к работе также не проявляли склонности к трудоголизму или нарушению этических норм на работе. Глубокая привязанность к работе не перерастает в навязчивое поведение или выгорание.

Последнее уточнение важно, потому что исследователи откровенно говорят о реальном риске на другом конце спектра. Человек, любящий свою работу, может терпеть плохое обращение, закрывать глаза на организационные проблемы или оставаться на работе дольше, чем следовало бы. Авторы называют это "использованием страсти как оружия", - динамикой, при которой работодатели скрыто используют любовь сотрудников к работе, чтобы получить больше, не вознаграждая.

Исследователи заключили, что любовь к работе (настоящая любовь, ко всем задачам, людям и организации) представляется одним из наиболее эффективных способов улучшить собственное здоровье.

