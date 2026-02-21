21 февраля порадует украинцев солнцем, но будет холодно

Существенных осадков в Украине не ожидается.

В субботу, 21 февраля, в Украине ожидается сухая погода с переменной облачность и морозами. Только на Закарпатье и в южных областях воздух прогреется до небольших "плюсов". Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет переменная облачность. Температура днем тут ожидается в пределах -3°...-5°, без осадков. В Закарпатской области воздух прогреется до 0°...+2° и будет пасмурно.

На севере Украины столбики термометров покажут тоже -3°...-5°. Тут ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

На востоке страны сегодня будет холоднее всего. Тут днем температура будет от -7° до -2°. ожидается переменная облачность, без осадков.

Жителей центральной части Украины также порадуют солнечные прояснения, но все равно будет мороз -2°...-6°. Только в Днепропетровской области температура поднимется до 0°...+2°. Без осадков.

На юге Украины субботу будет сухой, но не морозной. Днем тут воздух прогреется до 0°...+2°, а в Крыму потеплеет до +7°.

21 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

21 февраля - святого преподобного Тимофея. По приметам, если снег мокрый и тяжелый, то скоро придет оттепель с дождями.

