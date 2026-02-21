Воры назвали 13 мест в доме, которые они проверяют в первую очередь

Если хотите обезопасить свои ценности, избегайте этих очевидных тайников.

Даже если вы действуете рационально и храните свои сбережения в банке, а не под матрасом, все равно у вас дома есть определенная сумма наличных, а возможно еще и украшения. Конечно, вы пытаетесь их спрятать так, чтобы воры их не нашли, если вдруг попытаются обчистить ваш дом. Однако, скорее всего, обо всех подобных "хитрых" местах все воры мира давно знают.

Как пишет Backyard Garden Lover, ссылаясь на рассказы бывших воров, преступники хорошо понимают человеческие инстинкты и поэтому знают, какие места следует проверять в доме в первую очередь. Понимание того, как работают воры, – это первый шаг к тому, чтобы перехитрить их.

Итак, вот 13 самых очевидных (для воров мест), где не стоит прятать ваши деньги и драгоценности.

Мебель в спальне

Это первое место, которое проверят воришки. Они за три минуты перевернут вверх дном комоды, тумбочки и шкафы и найдут все, что там спрятано между слоями белья и носков. На антресоли тоже заглянут, кстати.

Под матрасом

Классика. Если вам не пять лет, не стоит прятать там ничего ценного. Поднять матрас – это быстрое и простое действие для вора.

Шкатулки для ювелирных изделий

Даже если это запертая шкатулка, которую не так уж просто открыть, она не защитит драгоценности. Грабители просто прихватят ее с собой, чтобы открыть или взломать уже потом в спокойной обстановке.

Аптечка

Ваша домашняя аптечка, где бы она ни хранилась – еще одно очевидное место для вора.

Домашний кабинет

Многие люди сегодня работают удаленно из дома, поэтому держат все ценное рядом – не только дорогую электронику, но и деньги и банковские карты. Поэтому это место в доме воры проверят сразу после спальни. А может, даже перед ней.

Морозильник холодильника

Спрятать пакет с наличными между замороженными варениками и куском сала может показаться хорошим вариантом, но грабители знают об этом трюке. Не надейтесь, что воры не захотят рыться среди ледяных продуктов. На самом деле, чтобы осмотреть содержимое морозильной камеры, даже если она забита под завязку, достаточно быстрым движением сбросить все на пол.

Банки и пакеты с продуктами на кухне

Хотя ворам действительно придется перетряхнуть все емкости с крупами, сахаром и солью, чтобы найти вашу заначку на дне пакета с гречкой, поверьте, именно это они и сделают.

Внутри бытовых приборов или электроники

Считаете себя умником, если спрятали две зарплаты внутри системного блока своего ПК? Думаете, никто не станет искать отвертку и снимать внешние панели? Ну, да. Никто панели снимать не будет. Системник просто прихватят с собой, потому что он ценен сам по себе. С миксером или кофемашиной может быть то же самое.

Мебель в детской комнате

Не надейтесь, что воры уважают детство. Так же, как они перевернули все в родительской спальне, они заглянут в каждый ящик с игрушками и детской одеждой. Даже детскую копилку с монетами прихватят, будьте уверены.

Шкаф в прихожей

Люди часто прячут ценные вещи в карманах верхней одежды, которая висит в шкафу при входе в квартиру или дом. Почему-то многим кажется, что это какой-то совершенно неожиданный вариант. На самом деле преступники обязательно проверят карманы и рукава вывешенной одежды.

Гараж

Если речь идет о частном доме с собственным гаражом, там воры тоже проверят ящики. Дорогие инструменты могут прихватить с собой. Если автомобиль оставить незапертым в гараже, бардачок и центральную консоль обыскивают на предмет лишних денег.

Чердак

Это место почти всегда завалено старым хламом, поэтому воры действительно могут его проигнорировать, особенно если у них мало времени. Но если у них будут причины полагать, что там что-то спрятано, то они перевернут и чердак.

Вазы и кашпо

Декоративные вазы и комнатные горшки для растений – еще одно классическое место для хранения ценностей. Легко положить скрученные в рулон банкноты или небольшой мешочек с драгоценностями в большую вазу и посадить сверху кактус. Однако вор не потратит много времени, чтобы перевернуть все вазы и вытряхнуть из них все, что там есть.

