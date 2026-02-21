OLED-телевизор проживет дольше, если изменить эти настройки: что советуют эксперты

OLED-телевизоры отличаются высоким качеством картинки, но имеют ограниченную долговечность из-за выгорания пикселей.

OLED‑телевизоры от ведущих брендов, таких как LG и Samsung, продолжают набирать популярность благодаря наилучшему качеству картинки и глубоким черным оттенкам. Тем не менее их панели подвержены старению: эффект выгорания OLED‑экранов и постепенное ухудшение качества картинки все еще остаются основной проблемой.

К счастью, есть настройки, которые реально помогают увеличить срок службы OLED‑экрана, рассказали эксперты BGR.

1. Уменьшите яркость экрана

Яркий белый цвет – главный враг OLED‑панелей. Помните, что изображение на вашем OLED-экране формируется из множества разноцветных источников света, и чем они ярче, тем с большей интенсивностью они работают.

Рекомендуется установить уровень яркости примерно на 50–60 %, чтобы сохранить баланс качества изображения и долговечности.

2. Используйте скринсейвер

Длительное отображение статичного изображения на OLED-телевизоре способствует появлению "выгоревших" пятен – мелких цветовых пятен, оставшихся от предыдущего изображения.

Чтобы этого избежать, активируйте скринсейвер (заставку), который автоматически включается при длительно неподвижной картинке. Это особенно полезно при паузе в видео или длительном ожидании меню.

3. Включите регулировку яркости логотипа

Многие телепередачи, каналы или игры постоянно показывают логотипы на углах экрана. Эти статичные элементы могут привести к локальному износу пикселей.

К счастью, производители учли это и добавили особую функцию "Регулировка яркости логотипа" (Logo Luminance Adjustment), которая самостоятельно снижает яркость таких зон, уменьшая риск выгорания. Вы можете настроить интенсивность этой функции ("Низкий" или "Высокий") в параметрах панели телевизора.

4. Активируйте Pixel‑Shifting

Пиксели на вашем OLED-телевизоре почти как живой организм: им нужно постоянно менять состояние, чтобы оставаться "здоровыми". Если один пиксель слишком долго показывает яркий цвет, это может привести к выгоранию и ухудшению качества изображения.

Чтобы этого избежать, включите функцию Pixel-Shifting (смещение пикселей) – телевизор будет слегка сдвигать изображение по экрану. Это движение почти незаметно, но помогает пикселям равномерно менять состояние и предотвращает остаточные следы.

5. Используйте Pixel Refresh

Если вы уже заметили "признаки усталости" пикселей (например, темные точки или остаточные изображения), функция Pixel Refresh может помочь.

Функция Pixel Refresh присутствует во многих OLED-телевизорах и быстро анализирует и обновляет работу каждого пикселя на панели, корректируя их состояние. Лучше настроить автоматические переработки при выключенном телевизоре, чтобы не прерывать просмотр.

