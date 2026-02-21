Ученые разгадали тайну гроба 'принцессы', упавшего с обрыва более 100 лет назад

Найденный в Багиче гроб - единственный сохранившийся деревянный саркофаг такого рода римского железного века.

Согласно новому исследованию, наконец-то разгадана давняя загадка о времени смерти древней европейской "принцессы", похороненной в бревенчатом гробу. Об этом пишет Live Science.

Интересно, что деревянный гроб женщины был первоначально найден в деревне Багич на северо-западе Польши в 1899 году, упав с разрушающегося обрыва. Археологи прозвали её "принцессой Багича" из-за её уникального способа захоронения и хорошо сохранившихся артефактов. На протяжении десятилетий исследователи думали, что она умерла в римские времена, но анализы давали противоречивые даты, охватывающие почти 300 лет.

Бревна редко обнаруживаются при археологических раскопках, поскольку со временем они разрушаются. Найденный в Багиче гроб - единственный сохранившийся деревянный саркофаг такого рода римского железного века, пишут исследователи в исследовании, опубликованном в журнале Archaeometry.

Исследователи пишут, что захоронение в Багиче является исключительным, потому что гроб и крышка были вырезаны из ствола одного дерева. Вероятно, гроб сохранился до наших дней благодаря тому, что находился во влажной, сырой среде.

Внутри гроба, который был найден на более крупном кладбище, связанном с культурой Вильбарк, родственной готам, находился скелет взрослой женщины, похороненной на коровьей шкуре, вместе с бронзовой булавкой, ожерельем из стеклянных и янтарных бусин и парой бронзовых браслетов.

Загадка гроба

Интересно, что археологическое исследование стиля погребальных принадлежностей, проведенное в 1980-х годах, показало, что "принцесса Багича" умерла между 110 и 160 годами нашей эры. Однако в 2018 году радиоуглеродный анализ зуба женщины дал дату между 113 годом до н.э. и 65 годом нашей эры, что делает её значительно старше, чем артефакты, захороненные вместе с ней.

Чтобы разрешить это несоответствие, группа исследователей под руководством Марты Хмель-Хржановской, археолога из Щецинского университета в Польше, датировала сам бревенчатый гроб с помощью дендрохронологического анализа, который включает подсчет годичных колец дерева. Они взяли небольшой образец древесины из гроба и сравнили годичные кольца с установленными хронологическими последовательностями из северо-западной Польши. Ученые написали:

"Предполагаемая дата вырубки дуба, использованного для гроба, была рассчитана как 120 год н.э. Вероятно, гроб был изготовлен сразу после вырубки".

Отмечается, что учитывая, что погребальные принадлежности женщины и гроб относятся к одному и тому же периоду, радиоуглеродная датировка ее зуба, вероятно, неверна. По мнению археологов, она могла быть искажена из-за диеты женщины или источников воды, которые она пила при жизни.

Ученые выяснили, что радиоуглеродный анализ может давать погрешность до 1200 лет, если органический образец получен от морского, а не наземного организма, поскольку углерод, хранящийся в океанах, старше углерода, обнаруженного на суше. Это явление известно как эффект морского резервуара и приводит к тому, что морские организмы кажутся старше, чем они есть на самом деле, при радиоуглеродном датировании.

Аналогично, употребление в пищу значительного количества морепродуктов может исказить радиоуглеродную дату жизни человека на десятки или сотни лет. Возможно, это произошло и в случае с "принцессой Багича".

"Захоронение дает редкую возможность заглянуть в историю сохранения деревянных гробов в культуре Вельбарк, предоставляя ценные данные о погребальных обычаях и условиях окружающей среды, которые позволили органическим материалам исключительно хорошо сохраниться", - написали исследователи.

Важно, что хотя загадка даты смерти "принцессы Багича" разгадана, о ней и ее культуре еще многое предстоит узнать. Хмель-Хржановска сообщила:

"У женщины не было обнаружено никаких палеопатологий, которые могли бы указывать на причину смерти. Но у неё был остеоартроз, который, возможно, был вызван перенапряжением на работе, учитывая её молодой возраст - от 25 до 35 лет на момент смерти. Остеоартроз также предполагает, что женщина была типичной представительницей вельбаркской культуры, а не принцессой".

Ранее уже предпринимались попытки анализа ДНК скелета, но они оказались безуспешными.

"Мы попытаемся просверлить череп таким образом, чтобы получить материал из височной кости, не повреждая её", - добавила она.

