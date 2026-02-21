Какие породы кошек являются самыми дорогими: эксперты составили список из 6 видов

Ветеринар отметила, что то, что кошка принадлежит к роскошной породе, не означает, что она автоматически станет лучшим питомцем.

Если вы любите кошек, то, возможно, задумывались над вопросом, какие породы являются самыми дорогими, пишет Parade Pets.

Издание поделилось, что есть что-то очень интересное в том, чтобы знать, сколько стоят разные вещи, будь то шикарный дом в вашем районе или определенное домашнее животное.

Объясняется, что дорогие породы кошек стоят много из-за своей редкости, родословной и разведения.

Видео дня

"Есть много мест, где можно приобрести кота, и цена может варьироваться в зависимости от того, является ли кот породистым или смешанным, от его возраста, состояния здоровья, от того, кто его продает или отдает, а также от того, какое ветеринарное обслуживание или сертификаты он имеет", - рассказала Джули Хант.

Однако то, что кошка принадлежит к роскошной породе, не означает, что она автоматически станет лучшим питомцем.

Поэтому Хант советует искать кота, который будет соответствовать требованиям, а не обращать внимание на то, является ли это редкой породой.

Издание обратилось к экспертам, которые составили список из 6 самых дорогих пород кошек:

1. Саванна

Эта гибридная порода кошек является результатом скрещивания домашней кошки и дикого африканского сервала, что придает ей пятнистую шерсть, длинноногую фигуру и экзотический вид.

Указывается, что саванны бывают нескольких поколений, обозначенных от F1 до F6, что указывает на то, насколько кошка отдалена от своего дикого предка.

Издание привело данные, что такую породу можно купить и за 20 000 долларов, в зависимости от поколения и заводчика.

2. Као-мани

Као Мани – это древняя природная порода кошек из Таиланда, которая также считается одной из самых дорогих пород кошек.

Ее редкость и уникальное происхождение повышают цену, и котята могут стоить до 11 000 долларов, в зависимости от заводчика и родословной.

Эта красивая порода кошек имеет короткую белую шерсть и глаза красивых цветов, таких как голубой, золотой, зеленый или сочетание цветов.

3. Бенгальская кошка

Эта гибридная порода кошек является результатом скрещивания азиатской леопардовой кошки и домашних кошек, что делает ее редкой и дорогой.

Издание рассказало, что за чистопородного бенгальского котенка придется заплатить до 5000 долларов, в зависимости от заводчика и родословной.

Эти кошки имеют короткую, густую шерсть. Как поделилась ветеринар Эйми Уорнер, такие коты меньше линяют. Эта порода, как правило, тихая, но любознательная, поэтому владельцам этих котят важно иметь под рукой много игрушек.

4. Сфинкс

Эти безшерстные кошки могут быть дорогими из-за своей редкости и стандартов породы, и их цена может достигать 5000 долларов.

В статье добавляется, что также сфинксы нуждаются в специальном уходе за кожей, включая регулярные ванны и солнцезащитный крем, что увеличивает общую стоимость этой роскошной породы кошек.

5. Персидская кошка

Персидская кошка – одна из самых дорогих пород кошек, которую вы можете иметь. Она имеет великолепную пушистую белую шерсть, которую трудно не заметить, когда эта кошка крадется по вашему дому.

Издание рассказало, что за чистопородного персидского котенка придется заплатить до 5000 долларов.

Ветеринар Лиза Кан поделилась, что такие породы кошек спокойные, умные и непринужденные.

6. Шотландская вислоухая

Стоимость шотландской вислоухой кошки может варьироваться в зависимости от ее шерсти, цвета глаз и родословной.

Стоит знать, что цвета шерсти, такие как золотистая шиншилла, корица и сирень, как правило, стоят дороже, чем более стандартные оттенки серого, черного и кремового.

Эта роскошная порода кошек также имеет репутацию дружелюбной к другим домашним животным, включая собак.

Другие интересные факты о котах

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринары объяснили, что хотя кошка и не может сказать, что грустит, но она все равно делится своими чувствами. Поэтому эксперты составили список из 6 признаков, что кошка расстроена.

Также мы писали, что ученые объяснили, почему у кошек в темноте светятся глаза, а у людей - нет, и как эта особенность помогла разработать особую камеру.

Вас также могут заинтересовать новости: