Надо готовиться: командир предупредил, что весной ситуация на фронте изменится

Противник хорошо отработал слаживание малых пехотных групп и "подразделений БПЛА.

С наступлением весны ситуация на фронте ухудшится, и нужно готовиться к более активным боям. Об этом рассказал в эфире Киев24 командир полка 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов.

"Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что противник за последний год очень хорошо отработал связь слаженности "малые пехотные группы" и "подразделения БПЛА", чего, к сожалению, нет у нас в ВСУ", - отметил он.

Он отметил, что хотя в Украине тоже есть Силы беспилотных операций, которые уничтожают врага, однако это звено достаточно долгое время развивалось отдельно от наземной составляющей.

"Наши силы беспилотных систем вынуждены стоять в обороне и быть равномерно распыленными по всей линии фронта", - добавил он.

20 января старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко сообщал, что на Волчанском направлении в последнее время активность россиян возросла в разы. Противник проводит штурмовые действия вдоль всего участка государственной границы, чтобы зайти на новые территории.

В то же время на юге Силы обороны Украины осуществили успешные контратакующие и штурмовые действия, которые позволили заблокировать дальнейшее продвижение российских захватчиков, сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Также недавно Силы обороны Украины отбросили российских захватчиков вблизи трех населенных пунктов в Днепропетровской области.

