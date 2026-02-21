5 жутких сигналов языка тела, которые выдают опасного человека

Эксперт по языку тела Терри Вон назвал пять "красных флажков", которые могут сигнализировать, что человек неискренен или потенциально опасен.

Эксперт по языку тела и мышления Терри Вон назвал пять сигналов, на которые стоит обращать внимание, чтобы почувствовать потенциально опасного или неискреннего человека, пишет Your Tango.

По его словам, во время общения с человеком стоит обращать внимание на 5 основных маркеров, чтобы понять, искренен ли и доброжелателен ли ваш собеседник. Эти "красные флажки" выдают, что человеку не стоит доверять:

1. Левая сторона лица выражает другие эмоции, чем правая – настоящие эмоции чаще проявляются на левом полушарии лица, тогда как правое может "притворяться".

Видео дня

2. Широкие белые глаза во время улыбки – искренняя улыбка обычно "блокирует" белки глаз; если они видны, это может свидетельствовать о страхе, злости или обмане.

3. Откинутые назад губы – перевернутая или натянутая улыбка может сигнализировать о страхе, дискомфорте или подавлении эмоций.

4. Опущенные веки или сжатый рот – часто проявления высокомерия, снобизма или комплекса высокомерия.

5. Внезапное замирание во время волнения – накопленная энергия может внезапно "взорваться", что является потенциально опасным сигналом.

Он подчеркивает, что главное – доверять интуиции и замечать эти "красные флажки", особенно в незнакомых или рискованных ситуациях. Даже один из таких сигналов может быть поводом проявить осторожность и защитить себя.

Вас также могут заинтересовать новости: