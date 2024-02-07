Документ, в котором не предусматривалась помощь Украине, не получил достаточного количества голосов в Палате представителей.

Нижняя палата Конгресса (Палата представителей) во вторник, 6 февраля, не приняла проект закона представителей Республиканской партии, в котором было предусмотрено выделение американской помощи только Израиля.

Законопроект рассматривали по ускоренной процедуре, для его принятия нужно было две трети голосов конгрессменов, и он этого количества не собрал, сообщает Reuters. Стоит отметить, что в документе было прописано предоставление израильскому государству 17,6 миллиарда долларов помощи.

Ранее Административно-бюджетное управление Белого дома сообщало, что американский президент Джо Байден наложит вето на проект закона, который поддержали республиканцы из Палаты представителей, в котором не прописана помощь украинскому государству.

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Помощь США Украине - что надо знать сейчас

В США на фоне президентских выборов "застопорилась" помощь Украине для противостояния полномасштабной агрессии РФ. Республиканцы блокируют выделение помощи, поскольку сначала якобы хотят решить вопрос собственной безопасности - стабилизировать ситуацию на американской границе, которую незаконно пересекает большое количество людей.

Джо Байден еще в октябре прошлого года предложил Конгрессу принять документ, в котором предусматривались средства на выделение помощи и Израилю, и Украине, но через представителей Республиканской партии документ не был принят.

Сенат США 5 февраля обнародовал документ, в котором было освещено двухпартийное предложение насчет помощи Израилю, Украине и охраны границы. Отмечалось, что Киеву предложили выделить более 60 миллиардов долларов. По мнению конгрессмена-республиканца Тима Уолберга, Штаты могут принять помощь Киеву в течение следующих нескольких месяцев.

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