Большинство республиканцев поддерживают выделение помощи Киеву, утверждает конгрессмен.

Вопросы по выделение американской помощи Украине не будет рассматриваться, пока отдельно не решится проблема границы США.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Тим Уолберг в комментарии для NV. По его прогнозу, законопроект о выделении помощи Украине может быть проголосован в течение следующих двух месяцев. В то же время он заверил, что любая помощь как для Украины, так и для Израиля не будет оказана, пока нет решения насчет границы.

"Я не думаю, что любая помощь для Украины или даже для Израиля будет проголосована, до тех пор, пока мы не проголосуем за укрепление границы. Пока он (президент США Джо Байден, - Ред.) этого не сделает, мы не сможем двигаться вперед, даже при том, что мы хотим поддержать Украину. Но мы брали ответственность за защиту нашей страны также", - заявил Уолберг.

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По его словам, большинство представителей Республиканской партии поддерживают выделение помощи Украине: "Но сейчас у нас есть две цели - защитить наших людей в Америке и открыть возможности для Украины и Израиля. Я надеюсь, что помощь Украине будет проголосована в следующие два месяца, и мы будем иметь решение за то время".

Помощь Украине от США - последние новости, которые стоит знать

В воскресенье, 4 февраля, Сенат США обнародовал двухпартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму 118 миллиардов долларов. Законопроект предусматривает выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине, 14,1 млрд долларов - Израилю и 20,2 млрд долларов - на повышение безопасности на американской границе.

Как сообщал УНИАН, американский Сенат может в среду, 7 февраля, одобрить законопроект с дополнительной помощью для Украины. Также стало известно, что Джо Байден ветирует проект закона, который поддержали республиканцы из Палаты представителей (нижняя палата Конгресса), в котором прописано выделение помощи только израильскому государству.

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