Отказ республиканцев поставлять оружие саботирует военные усилия Киева.

До выборов в США еще много месяцев, но Дональд Трамп уже пагубно влияет на американскую внешнюю политику. По указанию Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине, пишет Financial Times.

Хотя Сенат США может согласовать пакет помощи уже на этой неделе, республиканцы в Палате представителей остаются совершенно непримиримыми.

"В результате становится все менее вероятным, что военная помощь Украине пройдет через Конгресс в ближайшие месяцы - или даже в этом году. Последствия такого решения могут быть катастрофическими. Украина уже страдает от нехватки боеприпасов - в частности, артиллерийских снарядов. В этом году эта проблема станет еще острее, что приведет ко все более опасным последствиям", - сказано в статье.

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Джек Уотлинг из Королевского института вооруженных сил заявил, что ситуация там сейчас "чрезвычайно серьезная". Нехватка боеприпасов уже привела к росту числа жертв среди украинцев. Не имея уверенности в том, когда поступят новые партии боеприпасов, украинские военные не могут планировать будущие операции. Нехватка оружия также сказывается на желании украинцев добровольно идти на военную службу.

Одной из позитивных новостей для Украины стало достигнутое на прошлой неделе соглашение о том, что ЕС предоставит украинскому правительству новую финансовую поддержку в размере 50 млрд евро.

Однако европейские производственные линии еще не готовы заполнить пробел в боеприпасах, оставленный американцами. Это займет по меньшей мере до 2025 года и делает вторую половину этого года потенциально очень опасной для Украины. Уотлинг считает, что последствия нехватки боеприпасов сначала будут ощущаться медленно, а затем ситуация будет развиваться стремительно. Он предупреждает, что "когда последствия станут очень очевидными, будет уже слишком поздно".

"Трампа и его сторонников из Республиканской партии это, похоже, не волнует. Они, очевидно, готовы рискнуть победой России - если это хоть немного повысит шансы Трампа победить президента Джо Байдена в ноябре. Некоторое нежелание республиканцев принять новую помощь Украине вызвано искренним скептицизмом в отношении конфликта. Но в большинстве случаев это просто отказ Трампа дать Байдену что-то, что выглядит как "победа" перед президентскими выборами", - отмечают журналисты.

В прошлом году республиканцы потребовали, чтобы военная помощь Украине была увязана с новыми мерами и деньгами на охрану границ в США и демократы согласились.

"Но Трамп и республиканцы отказываются принимать "да" за ответ. Очевидно, Трамп хочет выдвинуть идею о том, что Байден руководил хаосом и провалом - от южной границы до Кабула и Киева. Если свобода Украины и безопасность Европы станут сопутствующим ущербом в стремлении Трампа вернуть Белый дом, бывший президент, похоже, сочтет это ценой, которую стоит заплатить. Возможно даже, что он будет рад украинскому поражению - если оно произойдет как раз к президентским выборам и позволит ему разнести в пух и прах свои любимые утверждения о слабости и провале администрации Байдена", - сказано в материале.

Утверждается, что Трамп не мог сделать ничего из этого в одиночку. Попустительство республиканцев в Конгрессе имеет решающее значение. Победы Трампа на президентских праймериз убедили большинство республиканцев - всегда слабо противостоявших ему - в том, что они должны еще более рабски подчиняться. Если он продолжит требовать, чтобы никакая помощь Украине не проходила через Конгресс, республиканцы в Палате представителей почти наверняка выполнят его требование.

Те в Вашингтоне, кто серьезно относится к американскому глобальному лидерству, по понятным причинам возмущены. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что для США отказаться от Украины сейчас было бы ошибкой "исторического масштаба". Это решение будет тем более непонятным, что, в отличие от войн во Вьетнаме или Афганистане, американские военные не сражаются и не умирают.

"Президент России Владимир Путин, должно быть, не может поверить в свою удачу. Вот только в некотором смысле это не удача, а расплата за долгосрочные российские инвестиции. Трамп называет обвинения в том, что Кремль работал, чтобы добиться его избрания в 2016 году, "мистификацией России". Но существует множество доказательств вмешательства Москвы, направленного в пользу Трампа", - отмечают эксперты.

Аналитики считают, что даже сейчас Путин использует любую возможность, чтобы погладить вышедшее из-под контроля эго Трампа. В российских школьных учебниках поддерживается любимая теория заговора Трампа о том, что президентские выборы в США в 2020 году были украдены. Путин сделал долгосрочную ставку на Трампа. Если в последний момент Конгресс не изменит свое мнение, эта ставка может наконец-то оправдаться - на полях сражений в Украине.

Проблемы с помощью для Украины от США - детали

Сенат Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса) может в среду, 7 февраля, одобрить законопроект с дополнительной помощью для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Сенат Соединенных Штатов Америки обнародовал двухпартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму 118 миллиардов долларов.

Законопроект предусматривает выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине, 14,1 млрд долларов - Израилю и 20,2 млрд долларов - на повышение безопасности на американской границе. Также в него включены небольшие суммы на гуманитарную помощь в регионах, охваченных войной, и на оборонные операции в Красном море и на Тайване.

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