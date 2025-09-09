В России упал самолет Ан-2: погиб пилот

Авария произошла во время выполнения сельскохозяйственных работ.

В Ростовской области России во время выполнения сельскохозяйственных работ потерпел крушение самолет Ан-2. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и погиб на месте. Об этом сообщило российское Министерство чрезвычайных ситуаций, передают пропагандистские СМИ.

Инцидент произошел к юго-востоку от хутора Морозов. На место падения прибыли 15 сотрудников Единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и шесть спасателей от МЧС.

По данным оперативных служб, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотирования.

Ан-2, известный как "кукурузник", был разработан в середине XX века и активно использовался в СССР во время массового засева полей в 1950-1960-х годах. Кроме сельхозработ, эти самолеты применяются для медицинских перевозок и тушения лесных пожаров.

Другие авиакатастрофы в РФ

Как сообщал УНИАН, в июле в России упал очередной самолет. На этот раз на Забайкалье "совершил жесткую посадку", по информации российских СМИ, Ан-2.

К тому же, в России уже не раз падал самолет с парашютистами на борту. Так, в октябре прошлого года это произошло в Ставропольском крае. Тогда на борту находилось 10 человек.

