В Ставропольском крае Российской Федерации разбился самолет. На момент авиакатастрофы на борту находилось девять человек.

По данным российского Telegram-канала Baza, самолет с пассажирами упал возле автодороги возле станицы Суворовская.

Отмечается, на борту упавшего самолета находились четыре парашютиста, которые планировали совершить прыжки. Во время учебного полета самолет потерял тягу, что повлекло жесткую посадку.

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По последним данным, на борту самолета АН-2 было девять человек. Погибших нет, нескольким парашютистам понадобилась медицинская помощь.

Обновлено 15:45. Иформацию по количеству человек на борту уточнили. В самолете находились 10 человек, из которых два пилота и восемь парашютистов.

В России все чаще падают вертолеты - последние новости

27 октября возле временно оккупированного Крыма произошла авария российского вертолета Ми-28. Он упал в море в районе Керченского залива. Сообщалось, что в результате аварии погибли два пилота - одного нашли мертвым на месте, а второй считался без вести пропавшим.

26 октября в Кировской области разбился российский вертолет Ми-2. Известно о четырех погибших, тела которых удалось обнаружить не сразу.

Кроме этого, в сентябре вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Амурской области РФ. Местные СМИ говорили о том, что на борту находились пилот и два пассажира.

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