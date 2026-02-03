Сильные морозы и постоянная темнота: в AP рассказали о жизни киевлян под российскими ударами

Жизнь украинцев сейчас сводится к самому необходимому.

Из-за российских атак на энергетику многие украинские города лишены электроэнергии, воды и теплоснабжения. В частности, журналисты Associated Press побывали в Киеве, где волонтеры разливают горячий суп в пластиковые контейнеры, а жители стоят за ним в очереди, ведь не могут приготовить еду дома.

Среди этих жителей и мать двоих детей Юлия Долтова, которая ждала еду со своим 18-месячным сыном Богданом. Мальчик был закутан в несколько слоев одежды, чтобы защититься от сильного мороза.

Она рассказала, что жизнь сейчас сводится к самому необходимому: теплу, свету и еде.

"Целый день нет электричества, нет возможности приготовить еду для детей. Практически все находятся в такой ситуации", - подчеркнула женщина.

Известно, что Юлия живет на Троещине, в одном из наиболее пострадавших районов Киева, который подвергся российским атакам во время полномасштабной войны.

"Российские удары с использованием дронов и ракет оставили сотни тысяч людей без отопления и электроэнергии, а температура опустилась до минус 30 градусов Цельсия. Ожидается, что суровая зима продлится и в ближайшие недели", - добавили в AP.

Журналисты подчеркнули, что повреждения электросетей и электростанций являются самыми серьезными с начала вторжения.

"Как только коммунальные и энергетические службы восстанавливают отопление в некоторых зданиях, а энергетики наконец устанавливают графики отключений, чтобы люди знали, когда будет отключено электроснабжение, Россия наносит очередной удар - и всю работу приходится делать заново", - объяснили в материале.

Сложность ситуации усугубляет и длительное отсутствие мужа Долтовой, который защищает Украину на фронте и видел своего младшего сына только два раза с момента его рождения. Женщина ухаживает за двумя сыновьями - Богданом и 11-летним Даниилом, а также собакой, которая редко выходит на прогулку.

"Ночью ее дом, многоэтажка советской эпохи, полностью погружается в темноту. Ее маленький сын научился держать ее мобильный телефон с включенным фонариком, пока она тянет его коляску шесть этажей по лестнице к их квартире. Лестница уже сломала две коляски", - рассказали журналисты.

Муж Юлии служит в Запорожской области, и она ждет его возвращения.

"Он должен скоро приехать. Я живу от отпуска до отпуска. Я жду его - это то, что дает мне силы. Ты говоришь себе: еще немного, и он приедет. Ты считаешь дни", - добавила она.

Ситуация со светом в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Дарницкая ТЭЦ временно остановила свою работу в результате атаки российских оккупационных войск. Известно, что объект является старейшей из действующих ТЭЦ Киева. Она обеспечивает отоплением более 1000 домов в Дарницком и Днепровском районах столицы.

В то же время в ДТЭК сообщили, что в ночь на 3 февраля Россия нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала года. Под вражеской атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии.

"Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. Также ракетами и дронами атакован объект ДТЭК Одесской области", - добавили в компании.

