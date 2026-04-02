'Учитесь воевать сами': Трамп пошатнул НАТО, Россия этого очень ждала, – СМИ

Разногласия по поводу войны с Ираном переросли в трансатлантический кризис. Союзники блокируют операции США.

Соединенные Штаты сделали заявление, которое может серьезно пошатнуть фундамент НАТО. Министр войны США Пит Хегсет отказался подтвердить приверженность принципу коллективной обороны, дав понять, что окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа, пишет Reuters.

По словам Хегсета, позиция Вашингтона в отношении Альянса пересматривается на фоне конфликта с Ираном и нежелания европейских союзников поддерживать американские военные операции.

"Что касается НАТО – это будет решение президента. Но могу сказать, что в последнее время многое стало известно", – заявил глава Пентагона.

Европа блокирует действия США

Напряженность между США и ключевыми союзниками растет. В частности:

Франция не разрешила транспортировку американского оружия через свое воздушное пространство;

Италия отказала американским самолетам в использовании базы Сигонелла;

Испания объявила о закрытии неба для самолетов, задействованных в ударах по Ирану;

Великобритания, один из ближайших партнеров США, не присоединилась к военной кампании.

Гегсет признал, что союзники все чаще отвечают "вопросами, препятствиями или колебаниями" даже на базовые запросы о доступе к инфраструктуре.

Жесткая реакция Трампа

На этом фоне Дональд Трамп резко раскритиковал европейцев и фактически поставил под сомнение дальнейшую военную поддержку, пишет венгерское издание Portfolio.

"Начните учиться воевать самостоятельно! США больше не будут вам помогать… Мы фактически уничтожили Иран. Добывайте свою собственную нефть!" – написал он.

Президент также заявил, что США могут передать обеспечение безопасности Ормузского пролива другим странам, которые зависят от ближневосточной нефти.

Москва внимательно наблюдает

Аналитики считают, что Россия может использовать ситуацию, чтобы проверить готовность Альянса применить статью 5 – ключевой принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного члена считается нападением на всех.

Эксперты отмечают, что война с Ираном уже выходит за пределы регионального конфликта и превращается в глубокий кризис между США и Европой, который обостряет разногласия внутри НАТО.

США угрожают выйти из НАТО – что известно

Напомним, что Трамп продолжает риторику с угрозами выйти из Альянса, но она серьезно обострилась, когда европейские члены НАТО не откликнулись на призыв Трампа вступить вместе с ним в войну против Ирана. После этого он решил пригрозить Европе, что США выйдут из НАТО.

В то же время Politico пишет, что, несмотря на угрозы и гнев Трампа по поводу отказа союзников по НАТО помочь в военной кампании против Ирана, его риторика пока не подкреплена никакими признаками конкретных действий.

