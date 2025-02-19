Эксперты назвали "единственный реальный вариант", при котором такая идея сработает.

Идея с патрулированием украинского воздушного пространства странами-партнерами может сработать исключительно в том случае, если их истребители будут размещаться в Украине, а не в Польше или еще где-то дальше. К такому выводу пришли в Defense Express, комментируя готовность Великобритании отправить истребители Typhoon для патрулирования неба над Украиной, о чем писали СМИ.

Как отмечается, важным уточнением является то, что самолеты будут базироваться, например, в Польше, и это может свести на нет весь смысл такой идеи, реализация которой в итоге будет мало влиять на реальные гарантии безопасности.

"Если разместить условные британские Eurofighter пусть даже в Жешуве, то лететь им, например, до границы с РФ в районе Харькова - 1000 км. В случае воздушного патрулирования в странах Балтии с авиабазы ​​Ämari в Эстонии - до 200 км до границы с РФ и 40 км до нейтральных вод Финского залива. А от авиабазы ​​под литовским Шяуляем до Калининградской области - 100 км, - говорится в публикации. - А это и о скорости реакции на опасность, и об общем времени патрулирования в небе, и о расходе моторесурса самолетов".

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В Defense Express констатировали, что единственный реальный вариант размещения таких воздушных сил европейских стран - исключительно на территории Украины:

"А это означает необходимость соответствующей модернизации украинских авиабаз под эти задачи и обеспечения их противовоздушной и противоракетной обороны вместе с содержанием соответствующего наземного контингента".

Британия готова отправить Typhoon для патрулирования неба над Украиной

Напомним, в The Times со ссылкой на источники сообщили, что Великобритания готова отправить истребители Typhoon для патрулирования неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир.

По словам высокопоставленного чиновника, миссия "воздушной полиции" имеет смысл, хотя она и требует значительного количества самолетов и систем ПВО для их защиты.

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