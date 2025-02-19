Однако, некоторые дипломаты выразили мнение, что миротворческие силы ООН более реалистичны, и РФ, скорее всего, согласится.

Великобритания готова отправить истребители Typhoon для патрулирования неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир.

По информации The Times, британские чиновники обсудили, каким образом можно выполнить гарантии безопасности, но так, чтобы не привлекать большое количество сухопутных войск.

Высокопоставленный правительственный источник издания высказал мнение, что миссия "воздушной полиции" имеет смысл, хотя она и требует значительного количества самолетов и систем ПВО для их защиты.

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"Миссия по патрулированию воздушного пространства под эгидой Великобритании может быть создана по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии", - написало издание.

Источник в Королевских ВВС заявил, что это более вероятно. Самолеты могут базироваться в Польше. Обсуждения находятся на ранней стадии, но источник сказал: "Мы готовы сделать все, что нам скажут". Миссия по "оздушному патрулированию"будет включать самолеты, "вооруженные до зубов" и готовые к взлету. Бесполетная зона потребует от самолетов круглосуточного патрулирования неба.

Представительница Министерства обороны заявила: "... Великобритания возьмет на себя ведущую роль в поддержке прочного мира в Украине, который защитит ее суверенитет и удержит Путина от дальнейшей агрессии в будущем".

Как отметило издание, десятки "Тайфунов" могли бы быть начеку на случай любых российских атак, а меньшие миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле.

При этом один из источников издания намекнул, что неясно, как это все удержит российского диктатора Путина от нарушения какой-либо договоренности. Дело в том, что европейские чиновники сомневаются, что Европа в одиночку сможет создать наземные миротворческие силы, достаточные для патрулирования всей украинско-российской границы, даже если Кремль согласится.

Некоторые дипломаты выразили мнение, что миротворческие силы ООН более реалистичны, и Россия, скорее всего, поддержит эту перспективу.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что только США могут остановить Путина от нового нападения на Украину. "Только США могут обеспечить сдерживание Путина, которое не позволит ему снова напасть, и детали этого сейчас разрабатываются", - сказал он.

Мнение Хили перекликается с точкой зрения премьер-министра Кира Стармера и союзников по НАТО, которые считают, что любые миротворческие силы потребуют некоего "вмешательства" США.

Издание отметило, что украинский президент Владимир Зеленский также считает, что Европа не может гарантировать безопасность Украины без США, поскольку у нее слишком мало солдат. Он сказал, что для обеспечения мира могут потребоваться 110 тыс. миротворцев, хотя на самом деле втрое больше, если учитывать ротацию.

По данным The Washington Post, Евросоюз рассматривает гораздо меньшую цифру, от 25-30 тыс. военных, как часть потенциального соглашения о прекращении огня. Однако украинский военный источник заявил, что такие силы "ничто" для огромной общей границы Украины с РФ.

Миротворцы в Украине

Запад начал активно обсуждать вопрос возможного развертывания миротворцев в Украине после завершения боевых действий. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сильно продвинулась в вопросе размещения иностранного контингента.

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