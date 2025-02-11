Учитывая продолжительность подготовки пилотов, Украина вряд ли успеет применить эти самолеты в текущей войне.

Если бы Украина гипотетически получила лучший американский истребитель F-35, украинская авиация могла бы действовать как наступательная сила, а не только оборонительная. Об этом на страницах издания 19fortyfive пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд.

Он отметил, что украинская военная авиация прекрасно показала себя в войне с РФ, но украинцы никогда не доминировали в воздухе. Основной причиной этого эксперт считает устарелость самолетов, которые есть на вооружении ВСУ. Даже полученные от партнеров F-16 представлены старыми версиями, которые не могут вести огонь современными ракетами большой дальности. Поэтому в основном они эффективны лишь против беспилотников и ракет противника, говорит аналитик.

Чтобы украинские ВВС могли "играть в нападении", а не только в обороне, им нужны значительно более современные самолеты. Например, лучший серийный истребитель США, который поставляется в том числе и союзникам - F-35. Конечно, получение таких самолетов было бы непростой задачей, не говоря уже о необходимости глубокой переподготовки пилотов, наземного персонала и инфраструктуры аэродромов.

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"F-35 в Украине наверняка разозлили бы россиян. Они рассматривали бы эти самолеты как угрозу, которая может пошатнуть баланс в воздушной войне. Итак, если Владимир Зеленский хочет в ближайшее время начать мирные переговоры, объявление о закупке F-35 помешает этим усилиям", - пишет аналитик.

По его мнению, в любом случае украинцы вряд ли могли бы успеть отправить F-35 в бой - война, скорее всего, закончится раньше. Однако эти самолеты могли бы усилить украинские ВВС, которые будут патрулировать демилитаризованную зону после подписания мира.

Если бы F-35 теоретически все же успели на эту войну, одной из главных проблем стала бы угроза потенциальной потери этого очень дорогого самолета в бою. "Это было бы катастрофой", - пишет аналитик.

Автор статьи убежден, что Россия запустила бы большую пиар-кампанию, раздувая свою победу над F-35. Еще хуже, если бы обломки самолета попали в руки россиян и те получили возможность изучить новейшие американские технологии.

F-35: что это за самолет

F-35 Lightning II - это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный американской компанией Lockheed Martin в сотрудничестве с несколькими странами НАТО. Он является одним из самых современных боевых самолетов в мире, предназначенным для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям, ведения разведки и выполнения специальных миссий. Известен как представитель "стелс"-поколения американских самолетов.

Этот самолет часто критикуют за невероятную стоимость, которая достигает 100 миллионов долларов за единицу, и сложность обслуживания. В частности Илон Маск критиковал F-35, называя эти самолеты слишком дорогими и морально устаревшими в эпоху дронов.

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