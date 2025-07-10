Готовность Трампа работать с Конгрессом по законопроекту о санкциях свидетельствует о его растущем разочаровании в Путине, говорится в материале.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России, который представители Республиканской партии проталкивали месяцами. Однако он пойдет на это только если в этот документ внесут изменения, которые дадут американскому лидеру больше контроля.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico. Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Трампа отметил, что "концептуально существует открытость" к законопроекту сенатора Линдси Грэма.

Авторы объясняют, что действующая редакция законопроекта о новых санкциях против РФ позволяет президенту отменять 500% пошлины для стран, которые покупают российскую нефть и уран, на срок до 180 дней. И инициатор этого законопроекта Линдси Грэм заявил, что согласился пересмотреть документ, чтобы позволить повторную отмену при условии надзора со стороны Конгресса.

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Желаемые администрацией Трампа изменения закрепили бы полномочия президента по отмене санкций. Это гарантировало бы, что Конгресс США не сможет поставить под сомнение решение главы Белого дома, если он все же решит отменить санкции.

"Нынешняя версия подвергает внешнеполитические решения президента микроуправлению со стороны Конгресса через совместную резолюцию о неодобрении. Для нас это неприемлемый вариант. Администрация не будет подвергаться микроуправлению со стороны Конгресса в отношении внешней политики президента", – заявил собеседник журналистов.

Politico пишет, что готовность Трампа работать с Конгрессом по законопроекту о санкциях свидетельствует о его растущем разочаровании российскими диктатором Владимиром Путиным. Один из республиканцев, приближенных к Белому дому, говорил, что Трамп использовал свою "репутацию человека, способного договориться о чем угодно и где угодно", а Путин заставил его "выглядеть дураком".

Издание также напомнило, что на днях Трамп заявил, что Путин бросает в него "много дерьма" и что сам он "очень серьезно" относится к законопроекту о санкциях. Но был и другой комментарий Трампа, в котором он подчеркнул, что дополнительные санкции против России будут приниматься на его усмотрение.

Два человека на условиях анонимности признали, что, хотя Белый дом может в целом поддерживать законопроект о санкциях против России, до сих пор не достигнуто соглашение с законодателями относительно объема полномочий на исключение из-под действия санкций.

До сих пор контролируемый Республиканской партией Конгресс был на удивление уступчивым перед лицом давления Трампа. На прошлой неделе законодатели одобрили нашумевший "Большой, прекрасный закон" Трампа, а также поддержали действия Белого дома в вопросах торговли, иммиграции и военных полномочий. Это сферы, где Конгресс имеет конституционные полномочия.

Учитывая это, администрация ожидает, что законодатели разработают законопроект о санкциях против России таким образом, чтобы удовлетворить Трампа, даже если это будет означать отказ от своей роли в администрировании его положений.

Чиновники Белого дома считают, что настаивание на гибкости в этих вопросах, кроме желания ограничить возможность Конгресса контролировать действия Трампа в вопросах внешней политики, связано также с тем, чтобы оставить двери открытыми для потенциального прорыва в переговорах с Путиным.

При этом издание отмечает, что, несмотря на широкую двухпартийную поддержку законопроекта в Сенате, многие республиканцы не желают принимать его, пока не будет четкого и недвусмысленного заявления о поддержке документа со стороны американского президента.

"Желание продвинуть его является реальным, но риск заключается в том, что мы продвинем законопроект, и президент решит, что он ему не нужен", – заявил один из собеседников.

Санкции США против России

Сенатор Линдси Грэм, который является одним из соавторов законопроекта о санкциях против России, сказал, что вскоре его рассмотрят в Сенате. Вместе с тем, по данным СМИ, Грэм и сенатор-демократ Ричард Блументаль внесли в документ изменения, расширив полномочия президента Трампа по временной отмене санкций.

Ранее сам Трамп говорил, что рассматривает принятие новых санкций против России, подчеркнув, что решение в его руках:

"Это необязательный законопроект. Это полностью мое решение. Они принимают его полностью по моей воле и прекращают его полностью по моей воле. И я очень внимательно к этому отношусь", – заявил американский лидер.

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