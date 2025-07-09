Кремль не пойдет на уступки в Украине ради восстановления хороших отношений с Америкой.

Кремль откровенно игнорирует призывы Дональда Трампа к прекращению войны в Украине, потому что Владимир Путин верит в способность российской армии прорвать фронт и окончательно сломить Украину. Об этом пишет The New York Times.

Так, по словам двух собеседников издания, приближенных к Кремлю, российский лидер считает, что преимущество России на поле боя растет, и что оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы. Они также сообщили, что Путин считает невозможным прекращение боевых действий сейчас, если только Украина не согласится на значительные уступки.

"Он не пожертвует своими целями в Украине ради улучшения отношений с Трампом", - соглашается с инсайдерами старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая.

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Очевидное изменение риторики Трампа, который перешел от комплиментов в адрес Путина к публичному недовольству им же, похоже, не слишком беспокоит Кремль. Спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня прямо об этом заявил.

"Мы спокойно к этому относимся. Мы ожидаем продолжения нашего диалога с Вашингтоном и наших усилий по восстановлению наших серьезно нарушенных двусторонних отношений", - сказал Песков.

По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. Он понял, сказали они, что Трамп может в конце концов ввести новые санкции после шестимесячной паузы, которую россиянам принесло его президентство. Однако правда также в том, что до сих пор новые американские санкции не выходили за пределы риторики, и о наращивании американской военной поддержки Украины тоже речь не идет.

"Если нет растущих расходов, почему он (Путин) должен менять свое поведение?" - отмечает Стефан Майстер, эксперт по вопросам России в Немецком совете по международным отношениям.

Инсайдеры говорят, что в целом Путин доволен своим взаимодействием с Трампом в этом году. Сам факт возобновления прямых переговоров лидеров России и США стал прорывом для Кремля, положив конец трехлетней дипломатической изоляции.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, большое летнее наступление России на фронте, на которое в Кремле, вероятно, возлагают значительные надежды, до сих пор не принесло приемлемых для Москвы результатов. Российская армия продвигается крайне медленно, и нет признаков того, что ей удастся переломить ход войны в этом году.

На этом фоне западные аналитики выражают убеждение, что Россию можно победить в Украине. Для этого нужно лишь две вещи - отдать Украине 300 миллиардов замороженных российских активов, а также прекратить финансировать Россию, покупая у нее нефть и газ.

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