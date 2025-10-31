Республиканцы хвалят Трампа за противодействие ядерным угрозам, а демократы подвергают сомнению целесообразность и безопасность такого решения.

Решение президента США Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия раскололо демократов и республиканцев в Конгрессе. Как пишет The Hill, в то время как республиканцы хвалят Трампа за противодействие ядерным угрозам Владимира Путина, демократы подвергают сомнению целесообразность, безопасность, финансирование и прецедент такого шага.

"Для нас это было бы ошибкой, потому что мы ничего не выиграем, мы мало что получим. Если мы проведем испытание, а затем Китай решит: "Хорошо, я начну испытания". Они начнут испытывать свое ядерное оружие, и тогда потенциал их стратегических сил значительно возрастет. Мы ничего не выиграем. Это будет подарком Китаю", — заявил сенатор Марк Келли (демократ от Аризоны), член подкомитета Сената по вооруженным силам.

Сенатор Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса), задалась вопросом, почему республиканцев не беспокоит, сколько денег потребуется для выполнения директивы президента.

Однако республиканцы решительно поддерживают Трампа.

"Это не эскалация", — заявил сенатор Джеймс Риш (республиканец от Айдахо), назвав Путина "безумцем", пытающимся подорвать позиции Трампа:

"Никто не верит, что он [Путин] применит ядерное оружие… хотя он и делал это всё это время, пытаясь запугать Трампа. Думаю, Трамп хотел сказать: "Меня это не пугает".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) также поддержал Трампа, заявив, что это — "внушительный сигнал" противникам США.

"Главнокомандующий хочет, чтобы мы были полностью готовы. Мы — последняя великая сверхдержава на Земле. Но для поддержания мира во всем мире необходимо продемонстрировать силу, и именно в это верит президент. Именно это он демонстрирует снова и снова", - сказал он.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины), заявил, что директива Трампа Министерству обороны является "ответом" Путину, которого Трамп подталкивает сесть за стол переговоров в надежде положить конец российско-украинской войне.

"Я думаю, Путин недооценивает Трампа", — заявил Грэм в интервью The Hill. "Вы угрожаете нашей стране. Вы об этом пожалеете".

Однако некоторые сенаторы признали, что директива президента была недостаточно подробной.

Сенатор Рон Джонсон (республиканец от Висконсина) заявил, что ему "придётся посмотреть", что Трамп имеет в виду под испытаниями ядерного оружия, но подчеркнул, что США должны обязательно поддерживать свои "ядерные силы в состоянии модернизации".

Сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), заявил, что США должны поддерживать и "модернизировать" свой ядерный арсенал.

"С 1992 года США связаны стандартом испытаний нулевой мощности", — сказал Коттон. "Отрадно, что президент Трамп позволяет нам проводить мероприятия наравне с Россией и Китаем по развитию и модернизации ядерного арсенала США".

Однако Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, отверг утверждения Коттона о том, что Россия и Китай проводили какие-либо испытания ядерного оружия, назвав их "необоснованными и весьма спорными".

"Ядерная политика Трампа непоследовательна и неясна: сегодня он призывает к переговорам о денуклеаризации, а завтра угрожает ядерными испытаниями", — заявил он.

Ядерные испытания США

Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равных условиях с другими странами. Этот процесс начнется немедленно.

В то же время эксперты предупреждают, что это решение может развязать руки Китаю и РФ. Если США вернутся к испытаниям, это может поставить под угрозу договор, который на протяжении десятилетий сдерживал большинство государств от таких шагов.

