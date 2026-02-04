'Россия сойдет с ума': британский эксперт предположил создание беспилотной зоны в Украине

Он также считает, что мирное соглашение может быть объявлено "в ближайшее время".

НАТО могло бы реализовать бесполетную зону над Украиной в рамках мирного соглашения. Такое мнение военного эксперта Майкла Кларка цитирует издание Sky News.

Издание отмечает, что речь идет о том, что силы НАТО будут непосредственно вступать в бой с любыми российскими самолетами, замеченными в украинском воздушном пространстве, и, при необходимости, сбивать их.

По мнению эксперта, бесполетная зона может стать частью гарантий безопасности Украины в рамках мирного соглашения.

"Проблема, по словам Кларка, заключается в том, что, по его мнению, о таком мирном соглашении - а следовательно, и силах безопасности для Украины - вскоре будет объявлено", - пишет издание, не уточняя, идет ли речь о непосредственном мирном соглашении между Украиной и РФ о завершении войны. Также журналисты цитируют Кларка, который говорит, что это может произойти "через месяц".

Сам Кларк отмечает, что бесполетная зона может быть создана, "если перемирие будет иметь какой-то смысл" и если европейские союзники Украины смогут собрать силы безопасности. Аналитик заявил:

"Россия сойдет с ума. Россияне взбунтуются. Они назовут это актом войны. Но европейцы будут летать в воздушном пространстве друга по его просьбе, чтобы помочь ему против внешнего агрессора".

Мирные переговоры: важные новости

Ранее стало известно, что в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ. Как отмечал перед началом переговоров секретарь СНБО Рустем Умеров, на встрече стороны должны были работать в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.

Между тем The New York Times пишет, что почти половина населения Украины сейчас поддерживает то, что еще в 2022 году казалось бы неприемлемым - отдать РФ территорию Донецкой области. В то же время издание отмечает, что для украинцев, готовых пойти на это, крайне важным остается вопрос гарантий безопасности.

