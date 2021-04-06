Игрушечный орел, спасающий Гэндальфа, больше похож на чайку, которая напилась авиационного топлива, возможно, поэтому она так и летает.

Русскоязычные фаны Джона Толкиена бросились на YouTube, чтобы посмотреть только что найденную советскую версию "Властелина колец". Низкобюджетное кино, которое показывали в 1991 году перед самым распадом СССР, было загружено на платформу российским "5 каналом".

Собственно, телеканал стал наследником "Ленинград ТВ", который и снял советскую версию "Властелина колец". Как пишет BBC первый эпизод фильма собрал полмиллиона просмотров на YouTube. "Хранители" основаны на первой книге из трилогии Толкиена под названием "Братство кольца".

"И хоть поклонники книги могут узнать сюжет и персонажей, это странное психоделическое советское переосмысление очень отличается от эпической кино-версии Питера Джексона, которая вышла десятилетие назад", - пишет BBC.

Читайте такжеАктеры "Властелина колец" хотят выкупить дом ТолкинаБританское издание решило обсудить советского "Властелина колец" с российской художницей Ириной Назаровой, которая видела "Хранителей" еще во времена их теледебюта. Она также знакома с художественной сценой советского Ленинграда, которая стояла за этим фильмом.

Назарова рассказала, что была еще студенткой и собирала вещи перед поездкой к родным в Москву, когда кто-то на кухне напротив ее комнаты переключил канал на телевизоре. Зазвучала музыка, типичная для тогдашнего ленинградского рок-клуба. Поэтому она пошла взглянуть, что там.

"Потом эта телевизионная версия, кажется, исчезла. Кто-то говорил, что она и не существовала никогда. Но вот она на YouTube", - сказала Назарова.

Отвечая на вопрос о реакции на советского "Властелина колец", она сказала, что, как и все ее друзья, испытывала "шок и сожаление".

"Это действительно был смех сквозь слезы. На самом деле он показывал больше упадок СССР, чем какие-то странствия в Средиземье", - рассказала она.

Назарова посоветовала поклонникам Толкиена не ждать зрелища от советской кино-версии "Властелина колец". Бюджет, очевидно, был нулевым. И вполне возможно, что хотя бы часть людей, снимавших этот фильм, делали это даром или даже платили за все сами, лишь бы только снять его.

Читайте такжеОпубликован сюжет сериала " Властелин колец""Костюмы, кажется, собрали из всех ленинградских театров, которые хоть когда-то ставили пьесы Шекспира или Лопе де Вега. Именно поэтому Гэндальф похож на странствующего рыцаря, а Элронд одолжил свою одежду у Отелло. У Сэма почему-то четыре брови. А игрушечный орел, спасающий Гэндальфа, похож на чайку, напившуюся авиационного топлива. Возможно поэтому она так летает", - описала картинку Назарова.

На спецэффекты в советском "Властелине колец" действительно "больно смотреть". Компьютерная графика только дошла до "Ленинград ТВ". И никто не знал, как ее профессионально использовать. По словам Назаровой, "Хранители" многое могут рассказать об СССР тех времен. Точнее, не так сам фильм, как то, как его сделали.

"Абсурдные костюмы, фильм, лишенный режиссуры или монтажа, ужасный грим и игра - все это кричит о стране, которая приходит в упадок. Хвала небесам, все это уже в прошлом! Этот фильм нужно сохранить лишь как свидетельство эпохи, в которую он был создан", - пояснила она.

Читайте такжеForeign Policy: Поражение Мордора во «Властелине колец» - хороший урок для СШАРоссийская художница считает, что советская версия "Властелина колец" была отчаянной попыткой представить популярную книгу массам через телевидение. Никто не помогал его снять. Не было денег и никакой экспертизы.

"Люди в те времена ходили по полгода без зарплаты и не знали, как прокормить своих детей. Помня обо всем этом, можно проявить немного милосердия к людям, которые это сняли, и похвалить их хотя бы за попытку. Вряд ли при таких обстоятельствах кто-то бы смог лучше", - считает она.

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Перевод: Лесь Дымань