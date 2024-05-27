ЕС выразил "искренние соболезнования" из-за смерти человека, который, будучи лидером так называемого комитета смерти аятоллы Хомейни, приказал казнить сотни, если не тысячи диссидентов.

Европа делает все возможное, чтобы не оскорбить Иран, который больше заинтересован в возобновлении торговли, чем в правах человека.

Дипломатия, как выразился один американский журналист XX века, "заключается в том, чтобы делать и говорить самые отвратительные вещи самым приятным образом", напомнило издание Politico.

"ЕС выражает искренние соболезнования в связи со смертью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахяна, а также других членов их делегации и экипажа в результате крушения вертолета", - написал в соцсети президент Евросовета Шарль Мишель.

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""Искренние соболезнования" человеку, который, будучи лидером так называемого комитета смерти аятоллы Рухоллы Хомейни, приказал казнить сотни, если не тысячи диссидентов, многие из которых были повешены на кранах на общественной площади; человек, ответственный за жестокие репрессии против иранского движения "Женщины, жизнь, свобода"", - написало издание.

Национальные правительства стран ЕС также выступили с собственными искренними заявлениями.

Пока европейцы вытирали слезы вместе с такими организациями, как Хамас и Исламский джихад, люди по всему Ирану праздновали за закрытыми дверями, танцевали и даже запускали фейерверки.

Издание задается вопросом, как могли европейцы быть настолько глухими? "Стандартный ответ заключается в том, что за высоким столом глобальной дипломатии "все делается именно так"".

Но это не совсем так. В ответ США выразили "официальные соболезнования", но добавили: "Мы подтверждаем нашу поддержку иранского народа и его борьбы за права человека и основные свободы". Даже это приглушенное сообщение вызвало гнев республиканцев, которые обвинили госсекретаря Энтони Блинкена в мягкости по отношению к муллам. Но в отличие от европейцев, Блинкен, по крайней мере, признал очевидное: иранцам, по его словам, "вероятно, было бы лучше" без Раиси.

А вот почему европейцы показали себя такими беспомощными, по мнению издания, в реальном мире это простая трусость. Европа все еще надеется, что ей удастся каким-то образом возродить провалившуюся ядерную сделку с Ираном, которая ослабила санкции против Тегерана в обмен на разрешение международных инспекций его атомной деятельности. Чтобы сохранить дверь открытой, европейские лидеры, чьи страны также могут выиграть от возобновления торговли с Ираном, постарались не обидеть режим. По этой логике отказ выразить соболезнования в связи со смертью Раиси будет считаться ненужной провокацией.

Издание напомнило, что пока главный европейский дипломат Жозеп Боррель писал твит с соболезнованиями, один из его дипломатов, Йохан Флодерус, уже два года сидит в печально известной тегеранской тюрьме Эвин, за то, что посещал Иран во время отпуска. Иран официально обвиняет шведа в "коррупции на Земле" - широкий набор обвинений, включающий в себя якобы шпионаж в пользу Израиля. На самом деле его просто взяли в заложники.

Издание отметило, что Иран "использует заложников в качестве разменной монеты, чтобы добиться освобождения иранских заключенных на Западе или других уступок".

Как погиб Раиси

Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы вечером 19 мая. Вертолет, на борту которого был президент Ирана, упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном. Погода также могла быть причиной катастрофы - иранские власти сообщили, что попытки обнаружить место катастрофы были затруднены туманом, ветром и сильным дождем.

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