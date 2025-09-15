Большинство немцев боится нападения России на страну НАТО, - опрос

Половина опрошенных поддерживает использование замороженных российских активов для Украины.

После нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в Германии существенно возросло беспокойство относительно возможности прямой агрессии России против государств-членов НАТО.

Согласно опросу института INSA для издания Bild, 62% немцев считают реальным риск нападения РФ на страны Альянса, в частности Польшу или Литву. Лишь 28% респондентов не разделяют этого мнения, еще 10% не определились.

Кроме того, большинство немцев выступают за более жесткие меры против Москвы. 49% опрошенных поддерживают немедленное прекращение поставок российских нефти и газа в ЕС, тогда как 33% выступают против. Еще 11% затруднились ответить, а 7% заявили, что им безразлично.

Половина респондентов (51%) считает, что замороженные российские активы в ЕС следует использовать для помощи Украине. 29% не поддерживают такую идею, а 20% не определились.

Опрос проводился 11-12 сентября среди 1002 немцев.

Что предшествовало

Тревогу в Европе усиливают последние инциденты с российскими дронами. 10 сентября они нарушили воздушное пространство Польши, что вызвало резкую реакцию более 40 государств на заседании Генассамблеи ООН. А уже 13 сентября об аналогичном случае сообщила Румыния.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дрон РФ находился в воздушном пространстве Румынии около 50 минут и углубился на 10 километров.

