Наиболее приемлемым для россиян является вариант с Ливией, где гражданская война, как и в Сирии, застряла в полузамороженном состоянии.

Потеря военно-морской базы в сирийском Тартусе создает для России угрозу полного выхода из Средиземного моря. Хотя несколько вариантов у страны-агрессора все же остается, пишет бывший офицер ВМС Бельгии, военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен.

Он отмечает, что база в Тартусе для россиян была почти идеальной: рядом с Суэцким каналом и турецкими проливами, но на определенной удаленности от основных морских баз НАТО, которые сосредоточены в западной части Средиземного моря.

"Несмотря на то, что оперативная группа [российского флота] была относительно небольшой и имела ограниченные боевые возможности, расположение Тартуса и вооружение, которое использовалось на военных кораблях, позволили России развернуть небольшую, но реальную угрозу в Средиземном море", - пишет аналитик.

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По его мнению, сейчас у России есть выбор: либо уйти из Средиземного моря, либо спешно искать альтернативную морскую базу для постоянного базирования своего флота в этой части мира. Теоретически российский флот может базироваться в других дружественных странах региона, таких как Египет, Алжир, Судан или Ливия. Однако каждый из этих вариантов имеет свои "узкие" места, если сравнивать с Тартусом.

Так, база в Алжире оказалась бы в окружении значительно более мощных бах НАТО. К тому же сам Алжир вряд ли пойдет на такой шаг, поскольку до сих пор он не показывал намерения портить отношения с Западом. Египет выглядит удобным географически, но эта страна тоже вряд ли захочет менять неплохие отношения с Западом на сомнительное партнерство с государством-изгоем.

Судан не имеет выхода к Средиземному морю, только - в Красное. Это крайне неудобно, поскольку для доступа в Средиземное море российским военным кораблями каждый раз придется просить Египет пропустить их через Суэцкий канал. К тому же порт в Судане придется строить фактически с нуля.

Из всех вариантов Ван Локерен считает наиболее удобным для россиян перебазирование в Ливию. А именно в порт Тобрук, который контролируют силы генерала Хафтара, - лидера одной из двух основных сил, между которыми де-факто сейчас поделена страна. Во-первых, Хафтар является союзником России. Во-вторых, там есть хорошо развитый порт. В-третьих, Тобрук находится не слишком близко к крупным базам НАТО, поэтому россияне там будут иметь определенную свободу в действиях.

"Реально, только Тобрук мог бы предложить жизнеспособную альтернативу Тартусу, хотя России придется работать с меньшей вспомогательной инфраструктурой, чем в Тартусе. Однако, в отличие от Сирии, [где россияне действовали в партнерстве с иранцами], Россия действует абсолютно одна в восточной Ливии, имея в качестве союзника только силы Хафтара", - пишет Ван Локерен.

Россияне потеряли Сирию: последние новости

Как писал УНИАН, после падения режима Башара Асада россияне жгут свою документацию по боевым действиям и личному составу. В Сирии, по разным оценкам, находилось до 7 тысяч российских военных, которых в случае эвакуации оттуда могут перебросить на фронт в Украину.

Однако, по мнению военного эксперта Анатолия Храпчинского, переброска этих сил из Сирии почти не повлияет на ход войны в Украине.

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