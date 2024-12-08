Одной из причин поражения стало полномасштабное нападение на Украину.

Свержение режима Башара Асада в Сирии нанесло кремлевскому правителю Путину одну из крупнейших геополитических неудач за время пребывания у власти.

Как пишет The New York Times, наступление оппозиционных сил превратило Россию из "творца царей" в наблюдателя. Аналитики считают, что поражение Москвы в Сирии стало возможным из-за того, что ее оккупационные войска погрязли в войне против Украины.

По их мнению, сейчас главным остается вопрос, сможет ли Москва заключить с новым правительством соглашение, которое позволит сохранить ее военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим. Московский аналитик Антон Мардасов не уверен в этом, поскольку РФ использовала эти объекты для авиационных ударов по оппозиционным силам.

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Директор программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Юджин Румер назвал победу повстанцев "частью цены", которую Кремль платит за войну в Украине:

"Сирия является их единственным настоящим плацдармом на Ближнем Востоке и в Средиземноморье... Какая польза России как партнера, если она не может спасти своего старейшего клиента на Ближнем Востоке от банды вооруженных формирований? Помимо операционной неудачи, это также дипломатический и репутационный удар".

Один из американских чиновников сказал журналистам, что РФ вывела из Сирии много своих военных самолетов, чтобы задействовать их в войне против Украины. А российские корабли из Черного моря не смогли бы пройти транзитом в Средиземное, поскольку в начале полномасштабного вторжения Турция закрыла проливы.

По словам Мардасова, Сирия стала "курортом" для российских войск и местом изгнания для никудышных генералов. Кроме того, после мятежа Евгения Пригожина бойцы частной военной компании "Вагнер" завершили свои операции в этой стране.

Падение режима Асада

Напомним, действующий президент США Джо Байден заявил, что это событие является фундаментальным актом справедливости для народа Сирии, но не стоит забывать и об определенных рисках.

А новоизбранный американский лидер Дональд Трамп сказал, что Россия и Путин больше не были заинтересованы в защите Асада, поскольку их приоритетом стала война против Украины.

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