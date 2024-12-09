В Сирии, по разным оценкам, находилось до 7 тысяч российских военных, которых в случае эвакуации оттуда могут перебросить на фронт в Украину.

Россияне в Сирии сейчас активно жгут свою документацию по боевым действиям в стране и личному составу. Об этом сказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Киев24.

"Сейчас точно известно, что россияне активно жгут документацию. Все что касается ведения боевых действий, по личному составу. Потому что они прекрасно понимают, если оппозиционные силы доберутся до документации и получат картину максимально широкую - сколько вылетов было сделано, сколько сброшено бомб и т.д., то могут быть большие проблемы у РФ именно в этой локации", - отметил он.

По словам Ступака, точно не известно сколько российской техники и военного контингента находилось в Сирии. Скорее всего, это преимущественно авиационная компонента войск РФ в стране.

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"Называли там разные данные. Там есть и комплексы противовоздушной обороны. По неподтвержденным данным там было 20 самолетов, 10 вертолетов. До 7 тысяч военных по разным оценкам. Кто-то говорит 2 тысячи, кто-то говорит 4 тысячи, но максимальная цифра, которая фигурировала - 7 тысяч. И конечно, РФ попытается это все забрать, вывести", - сказал военный аналитик.

Ступак отметил, что для Украины было бы выгоднее, чтобы РФ застряла в Сирии, чтобы она не позволила пасть режиму диктатора Башара Асада, бросала туда еще больше людей, больше техники.

"По людям и по технике, я предполагаю с вероятностью более 90%, если они вернутся в Россию, то они будут отправлены на украинские фронты. Там они очень нужны. Не от хорошей жизни Россия обратилась к Северной Корее о поддержке в живой силе. Около 7 тысяч человек - это будет определенная помощь России в войне против Украины. И определенное количество новых самолетов появится на украинских фронтах. Это немного Россию усилит", - добавил он.

По его словам, вывод военных РФ из Сирии возможен, в частности, через Турцию, это самый быстрый вариант. Но пока неизвестно, предоставит ли Турция "воздушный коридор".

Как отметил Ступак, "на земле" в Сирии работали "вагнера", но их не стало там после ликвидации главы ВПК.

"Я думаю, что усилится российская составляющая - самолеты и вертолеты. Они могут появиться и на Курском фронте, и на Донецком направлении. Больше всего боестолкновений сейчас на направлениях Покровска и Курахово. Поэтому возможно на эти два направления (перебросят)", - поделился аналитик.

Падение режима Асада в Сирии - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, командование сирийской армии заявило о падении режима президента Башара Асада. И в этот же день повстанцы суннитской радикальной группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) заявили об освобождении столицы Сирии Дамаска.

Россия, войска которой поддерживали правящий режим Асада, запросила у Турции помощь в выводе своего военного контингента с территории Сирии.

Украинская разведка сообщала, что россияне начали выводить военные корабли с базы в Тартусе, когда повстанцы взяли под контроль Дамаск.

До этого военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс высказывал мнение, что, если режим Асада в Сирии падет в результате наступления повстанцев, Россия потеряет свою единственную военную базу в Средиземном море в портовом городе Тартус. По его словам, это может иметь драматические последствия для российских усилий в Украине.

Напомним, что наступательная операция повстанцев на подконтрольные режиму Асада города началась с 27 ноября.

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