Также они могут изменить подход к экспорту товаров с тем, чтобы для определенных категорий любой экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список разрешенных товаров.

Лидкры стран Большой семерки на саммите в Японии 19-21 мая планируют ужесточить санкции против России, в частности, в сфере энергетии и экспорта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что новые меры будут направлены на уклонение от санкций с участием третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и сдерживание торговли, поддерживающей российские вооруженные силы.

Также ожидается, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям, чтобы, по крайней мере, для определенных категорий товаров любой экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список разрешенных товаров.

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Как отмечает Reuters, ранее США подталкивали союзников к изменению подхода к санкциям, поскольку на сегодня он позволяет продавать в Россию все товары, если они явно не занесены в черный список. Такое изменение может затруднить для России поиск лазеек в санкционном режиме.

Американские чиновники, на которых ссылается агентство, ожидают, что такой подход будет принят хотя бы в нескольких областях, в частности, в отношении оборонно-промышленной базы России. Однако точные области, в которых будут применяться эти новые правила, все еще обсуждаются.

Также Reuters сообщает, что во время самита в Хиросиме ожидается обращение президента украины Владимира Зеленского к лидерам G7.

Напомним, в G7 входят США, Япония, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Санкции против России

Европейский Союз планирует в скором времени принять 11-й пакет санкций против России. Ожидается, что в нем будет запрет на поставки российского газа по трубопроводам в Европу. Это первое серьезное газовое эмбарго с начала полномасштабного вторженгия РФ в Украину.

Что касается США, то, как заявляла министр финансов США Джанет Йеллен, ключевым направлением санкций против России в этом году будет ограничение путей обхода санкций.

В то же время в СМИ появилась информация о том, что США могут пойти на некоторое ослабление санкций против РФ в обмен на освобождение двух задержанных американцев, Эвана Гершковича и Пола Уилана.

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