Белый дом изучает возможность смягчения узких санкций, заявили высокопоставленные представители администрации Байдена.

Администрация Байдена ищет по всему миру предложения, которые могли бы побудить Россию освободить двух незаконно задержанных американцев, Эвана Гершковича и Пола Уилана.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в настоящее время у США нет под стражей высокопоставленных российских шпионов, что вызывает необходимость обратиться за помощью к союзникам, передает CNN.

Администрация Байдена забрасывает широкую сеть, обращаясь к странам-союзникам, у которых под стражей находятся российские шпионы, чтобы оценить, захотят ли они заключить сделку в рамках более крупного пакета обмена заключенными. Но официальные лица США также опрашивали союзников, у которых не было россиян под стражей, чтобы понять, что может побудить Москву освободить заключенных США.

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Белый дом также изучает возможность смягчения узких санкций, заявили высокопоставленные представители администрации.

Цель состоит в том, чтобы вернуть домой Уилана и Гершковича в рамках той же сделки, заявили американские официальные лица в частном порядке, при этом два американских чиновника сообщили CNN, что администрация хочет посмотреть, какие креативные предложения могут вызвать интерес России.

Разъяснительная работа американских чиновников распространяется на некоторые страны, которые недавно арестовали предполагаемых российских шпионов, включая Бразилию, Норвегию и Германию, а также страны бывшего советского блока, чтобы обсудить возможность их включения в любые потенциальные обмены заключенными. В Германии находится под стражей бывший полковник российской внутренней разведки по имени Вадим Красиков, которого многие считают одним из первых в списке заключенных, которых Россия хочет вернуть.

Задержание Эвана Гершковича в РФ - детали

Собственный корреспондент газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был арестован российскими силовиками в конце марта. ФСБ задержала его в Екатеринбурге, когда он собирал материал для статьи о "Группе Вагнера" и как раз планировал очередное интервью.

Кремль может использовать арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, чтобы получить уступки от США, считает Институт изучения войны.