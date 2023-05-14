Европа впервые серьезно обсуждает газовое эмбарго против России.

Евросоюз и страны "Большой семерки" намерены запретить поставки российского газа по трубопроводам в Европу. Это первые газовые санкции против РФ с начала вторжения, хотя ранее Москва сама же и сократила эти поставки, пишет Financial Times.

По данным издания, принципиальное решение должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме уже на следующей неделе. Планируется запретить возобновление экспорта российского трубопроводного газа по в Польшу и Германию.

Таким образом Запад хочет гарантировать, что Россия не сможет нарастить свои доходы от экспорта энергоносителей на фоне войны в Украине. При этом один из западных чиновников, говоривший с журналистами на условиях анонимности, сказал, что этот шаг сделают в том числе и для того, чтобы "партнеры не передумали в гипотетическом будущем" и не начали закупать российский газ снова.

Видео дня

В проекте заявления "Большой семерки", с которым ознакомилась Financial Times, говорится, что газовый экспорт запретят как минимум до тех пор, пока "не будет принято решение по конфликту", т.е. пока не закончится война.

"Запрет в высшей степени символичен, поскольку в начале войны ЕС избегал нацеливания [санкций] на поставки по трубопроводам, учитывая его огромную зависимость от газа из Москвы. Россия все равно пошла дальше и сократила поставки, вызвав скачок цен на газ более чем в 10 раз по сравнению с нормальным уровнем", – отмечает издание.

Однако в последние месяцы цены на газ в ЕС существенно упали благодаря мягкой зиме, поставкам газа из других регионов и развертыванию возобновляемых источников энергии.

Кроме того, планируется окончательно перекрыть нефтепровод "Дружба". Россия прекратила поставки по нему в феврале, но сейчас по нему еще может поступать транзитная нефть из Казахстана.

По данным журналистов, сейчас газовое эмбарго обсуждается европейскими дипломатами в контексте 11-го пакета санкций ЕС против России.

11-й пакет санкций ЕС – что известно

В феврале к годовщине российского вторжения в Украину ЕС утвердил и ввел в действие 10-й совместный пакет санкций против России. С того времени прошло уже почти три месяца, а новый пакет – 11-й по счету – до сих пор не утвержден.

Ранее журналисты узнали, что новый пакет санкций будет направлен в первую очередь на пресечение обхода уже введенных санкций. В частности, по неофициальной информации, в этот пакет могут добавить несколько китайских компаний, помогающих российскому ВПК.

Как ожидается, 11-й пакет европейских санкций будет принят в мае.

Вас также могут заинтересовать новости: