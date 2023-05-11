Центральным элементом стратегии США будут дальнейшие действия по ограничению возможности для России уклониться от санкций.

Центральным элементом стратегии США в отношении санкций против России в этом году будет ограничение ее способности обходить эти санкции.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Японии, отметив, что Россия пытается обойти санкции, так как они действительно на нее влияют.

"В этом году центральным элементом нашей стратегии являются дальнейшие действия по пресечению попыток России уклониться от наших санкций", – отметила Йеллен.

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Также она изложила трехаспектный подход, направленный на улучшение обмена информацией между странами, участвующими в санкциях, оказание давления на "компании и юрисдикции, которые … допускают или способствуют уклонению от санкций" и закрытие каналов, используемых Россией для "поставок и финансирования своей армии".

В то же время она не упомянула о наложении штрафов на страны за помощь России в обходе санкций. Министерство финансов уже усилило в этом году предостережения для компаний в отношении сделок, которые могут помочь России избежать западных санкций.

Как отмечает Bloomberg, ЕС также обсуждает новые механизмы, направленные на третьи страны, которые, по его мнению, недостаточно помогают предотвратить приобретение Россией запрещенных товаров. Поставки в Россию таких товаров, как полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, резко возросли из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Китай.

Йеллен также высоко оценила установленный США потолок цен на российскую нефть, который в сочетании с санкциями ЕС помог снизить доходы России от экспорта нефти, не нарушая глобальных поставок.

Санкции против РФ

11-й пакет санкций ЕС в отношении России направлен на устранение путей обхода, но реализовать его будет непросто. В то же время, санкции в отношении российского ядерного сектора не были включены в этот пакет.

Как заявляла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС уже сократил импорт из России почти на две трети и продолжит делать все возможное, чтобы разваливать военную машину Путина и доходы РФ. Также, по ее словам, ЕС в 11 пакете предлагает применять санкции на экспорт в третьи страны товаров, которые впоследствии оказываются в РФ.

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