Отмечается, что Эстония настроена крайне решительно.

Эстония может заблокировать 18-ый пакет санкций Европейского союза в отношении России. Таллин требует, чтобы в документ осталось снижение предельных цен на российскую нефть.

"Мы занимаем очень четкую позицию, что снижение цены на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу", - цитирует министра иностранных дел страны Маргуса Цахкна издание ERR.

Он добавил, что установление более низкой цены будет самой сильной частью нового пакета санкций. По его словам, снижение цены с нынешних 60 долларов за баррель до 45 было включено в первоначальный проект Европейской комиссии.

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Отмечается, что это ограничение хотят исключить страны Средиземноморья с крупным судоходным сектором, в первую очередь Мальта. Стоит отметить, что решения, принимаемые в области внешней политики Евросоюза, требуют согласия всех государств-членов.

Цахкна подчеркнул, что позиция Эстонии заключается в принятии предложенного Еврокомиссией пакета санкций в его первоначальном виде, и что она просто против желания некоторых стран ослабить его путем исключения нового "потолка цен". Он надеется, что позицию Таллина поддержат и крупные страны ЕС.

Глава МИД Эстонии напомнил, что действующий ценовой потолок в 60 долларов действует уже два года и не был снижен, поскольку крупные западные страны не поддержали такой шаг. Однако теперь появились признаки того, что страны G7 готовы опустить цену на российскую нефть. Кроме того, в последние дни из США поступили сигналы о готовности оказать давление на Россию с помощью новых ограничений, отметил Цахкна и добавил, что если пакет мер, разработанный по инициативе сенаторов Линдси Грэм и Ричарда Блюменталя, и новый пакет санкций Евросоюза вступят в силу одновременно, то это может оказать серьезное давление на Москву.

Санкции Евросоюза против России

Предложенный Еврокомиссией 18-й пакет санкций ЕС против России, кроме снижения регулируемой цены на российскую нефть, предусматривает запрет членам блока использовать российскую энергетическую инфраструктуру и увеличение перечня подсанкционных банков.

Против его принятия сначала выступили Венгрия и Словакия. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, такое решение было принято в ответ на планы ЕС поэтапно отказаться от импорта российских энергоносителей.

В начале июля Словакия заблокировала принятие нового санкционного пакета ЕС, потому что переговоры с представителями Комиссии не устранили "фундаментальные беспокойства и предостережения" относительно энергетических рисков страны.

В то же время, по данным журналиста Рикарда Юзвяка, ЕС учел энергетические пожелания Словакии, что повышает шансы на одобрение нового санкционного пакета.

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