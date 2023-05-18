Внимание мировых лидеров будет сосредоточено на укрепляющемся сотрудничестве между Пекином и Москвой и угрозах для Тайваня.

19–21 мая в японском городе Хиросима пройдет саммит лидеров G7. На него кроме стран-членов "семерки" (Япония, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и США) приглашены также лидеры из ЕС, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Вьетнама, Бразилии, Австралии, Коморских островов и Островов Кука. Лидеры уже начали прибывать в Японию для встречи, в частности, прибыл президент США Джо Байден.

Как пишут Politico и Bloomberg, во время саммита внимание лидеров будет сосредоточено на китайско-российском партнерстве и выработке единого ответа на угрозы, исходящие от Китая.

"Китай продолжает и активизирует свои односторонние попытки изменить статус-кво силой в Восточном и Южно-Китайском морях. Китай также увеличивает свою военную активность вокруг Тайваня. Кроме того, Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, совершают совместные полеты бомбардировщиков и совместные военно-морские учения возле Японии", – заявлял за неделю до встречи министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

Видео дня

Союзники на саммите в Хиросиме не сходятся во мнениях относительно угроз со стороны Китая и возможного вторжения страны на Тайвань. Напряженность вызывает вопрос о том, как далеко стоило бы заходить в попытках остановить потенциальную китайскую агрессию.

Ожидается, что ЕС, США, Канада и Япония объединятся вокруг призывов бороться с использованием Китаем своей экономической мощи для запугивания небольших экономик, действующих вопреки политическим интересам Пекина.

"Этот саммит G7 станет подходящей площадкой для обсуждения вопросов безопасности и нашего сотрудничества в области безопасности не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал Politico секретарь кабинета премьер-министра Японии Нориюки Шиката.

В ЕС заявляли о своих намерениях конкурировать с Китаем и уменьшать стратегическую зависимость от него. В то же время президент Франции, являющейся членом G7, Эммануэль Макрон неоднократно призывал НАТО сосредоточиться только на евроатлантическом театре военных действий и заявлял, что безопасность Тайваня не должна беспокоить Европу так же сильно, как заботит США. США делают ставку как минимум то, чтобы найти точки соприкосновения с союзниками в вопросах, связанных с Китаем и угрозами, которые он представляет.

Отметим, Китай и России не были приглашены на встречу лидеров G7. Одновременно с саммитом "Большой семерки" при участии китайского лидера Си Цзиньпина в Китае проходит двухдневный саммит "Китай-Центральная Азия", на котором будут присутствовать лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В центре внимание этого саммита, вероятно, будет война, развязанная Россией против Украины.

Ситуация на Тайване - что нужно знать

Пекин, считающий Тайвань своей провинцией, а не отдельной страной, открыто готовится к вторжению, о чем в начале года предупредило Центральное разведывательное управление США. В прошлом месяце Китай устроил военные учения вокруг Тайваня.

В начале мая стало известно, что США, которые заявляли, что будут защищать Тайвань в случае необходимости, готовят пакет вооружения на сумму 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре – так же, как оружие поставлялось Украине. Всего в рамках бюджета на 2023 год США санкционировали предоставление оружия Тайваню на сумму до 1 миллиарда долларов.

В апреле главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выступал за то, чтобы европейские страны активно участвовали в вопросах, касающихся Тайваня, поскольку он важен для блока прежде всего в экономическом и технологическом плане. Он также призывал европейские военно-морские силы присоединиться к патрулированию Тайваньского пролива.

Вас также могут заинтересовать новости: