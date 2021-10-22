В МИД Китая призвали США "не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня".

Президент Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая.

Как пишет BBC, на мероприятии, организованном CNN, один из участников сослался на недавние сообщения о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, и спросил Байдена, может ли он "пообещать защищать Тайвань" и как страна реагирует на развитие военных технологий в Китае.

Байден ответил: "Да и да". Он добавил, что нет необходимости "беспокоиться о том, станут ли [противники США] более могущественными", потому что "Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории".

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Затем его снова спросил ведущий CNN Андерсон Купер, встанут ли США на защиту Тайваня в случае нападения Китая. Байден ответил: "Да, у нас есть обязательства это сделать".

Несколько позже представитель Белого дома, пытаясь сгладить комментарии президента, заявил, что США "не объявляют о каких-либо изменениях в нашей политике, и в нашей политике не появилось никаких изменений".

Комментируя слова Байдена, в МИД Китая призвали США "не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня, чтобы не нанести серьезного ущерба китайско-американским связям, миру и стабильности в Тайваньском проливе", передает DW.

В Тайване отметили, что не поддадутся давлению, но и не будут предпринимать "опрометчивых шагов", когда получат поддержку.

"Тайвань продемонстрирует твердую решимость защитить себя", - сказал пресс-секретарь президента Ксавьер Ченг. Он также отметил, что администрация Байдена продолжает демонстрировать твердую поддержку Тайваню.

BBC напоминает, что США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но продают ему оружие в рамках Закона об отношениях с Тайванем, в котором говорится, что США должны предоставить острову средства для самозащиты.

Напряженность между Тайванем и Китаем сегодня достигла максимума за более чем 40 лет, заявил ранее в октябре министр обороны Тайваня Чиу Гоченг. По его словам, Китай будет в состоянии организовать "полномасштабное" вторжение к 2025 году.

Тайвань отделился от материкового Китая в 1949 году во время гражданской войны. Официально КНР считает остров частью страны. США признают суверенитет Пекина над этой территорией, но считают статус Тайваня неурегулированным.

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Автор: Александр Топчий