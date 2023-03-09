В Госдепартаменте напомнили, что не может одна страна с помощью силы менять границы другой, и с этими принципами согласился Китай как член ООН.

США и десятки стран во всем мире поддерживают в Украине международный порядок, основанный на принципах ООН и закрепленный в Уставе Организации. Поэтому заявление главы МИД Китая Цинь Гана, который приравнял поставки своего оружия в Россию с военной поддержкой Тайваня от США, упускает из виду реальное положение дел.

Об этом во время брифинга сказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он отметил, что не может одна страна с помощью силы менять границы другой, и с этими принципами согласился Китай как член ООН.

"То, что делают Соединенные Штаты вместе с десятками стран по всему миру, - это поддержание порядка, основанного на правилах, поддержание порядка, закрепленного в Уставе ООН, международном праве и Всеобщей декларации прав человека. Принципы, согласно которым большая страна не может запугивать меньшую страну, большая страна не может пытаться перекроить границы силой. Это те самые принципы, которые в данном случае подписала КНР как государство-член ООН и как страна, которая якобы верит в эти документы и принципы", - сказал Прайс.

Он отметил, что поддерживая Тайвань США пытаются укрепить, защитить и сохранить статус-кво в регионе.

"Все дело в сохранении статус-кво, потому что на протяжении десятилетий статус-кво действительно был ключом к миру и безопасности в Тайваньском проливе и в более широком регионе. Это тот же порядок, основанный на правилах, который был основой мира и безопасности, будь то в Европе или в Индийско-Тихоокеанском регионе. Любой, кто предполагает, что мы поступаем непоследовательно, я думаю, не принимает во внимание основные концепции, которые играют роль", - сказал Прайс.

Дипломат подчеркнул, что все, что США делают в отношении Украины и Тайваня, соответствует международному порядку, благодаря которому мир и безопасность царили на протяжении большей части последних семи десятилетий.

Война в Украине - китайское оружие для России

Как сообщал УНИАН, Китай пытается занимать нейтральную позицию в войне России с Украиной. Пекин в контексте территориальной целостности Украины заявлял о поддержке международного порядка, основанного на правилах ООН. Вместе с тем, Китай не ввел санкции против России, объявил о планах углублять связи с Россией. Также Пекин обвиняет в российской агрессии против Украины НАТО и США и критикует их за поставку нашей стране оружия.

Недавно издание CNN сообщило, что Китай якобы ведет двойную игру и готовится тайно поставлять летальное оружие в Россию. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что предоставление Китаем военной помощи России станет "красной линией", а госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о серьезных последствиях, если это произойдет. В ответ в МИД Китая заявили, что Соединенные Штаты "не имеют права читать лекции" в этом вопросе.

Что касается Тайваня, Китай считает этот самоуправляемый остров частью своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировал его. Китайский лидер Си Цзиньпин отказывался исключать применение силы при "воссоединении" его с материковым Китаем.

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