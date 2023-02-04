Амбиции Пекина в отношении Тайваня нельзя недооценивать, хотя война в Украине отрезвила Китай.

Китай потенциально готовится к войне за Тайвань в 2027 году, хотя это не значит, что попытка вторжения действительно состоится. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, слова которого цитирует Reuters.

Он отметил, что действующий руководитель КНР Си Цзиньпин был отрезвлен провальным вторжением России в Украину, однако Америке не следует недооценивать амбиции Пекина в отношении Тайваня.

Бернс напомнил, что американская разведка ранее узнала о приказе для китайских военных быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году.

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"Это не означает, что он решил провести вторжение в 2027 году или в любой другой год, но это напоминание о серьезности его намерений и амбиций", — подчеркнул глава ЦРУ.

Берн в целом оценивает Китай как "крупнейшую геополитическую проблему", с которой в настоящее время имеют дело США.

"Конкуренция с Китаем уникальна по своему масштабу. Она разворачивается практически во всех областях, не только в военной и идеологической, но и в экономической, технологической, во всем, от киберпространства до самого космоса. Это глобальная конкуренция, которая может быть даже более интенсивной, чем конкуренция с Советами", — считает он.

Противостояние США и Китая из-за Тайваня

Корни противостояния Китая и Тайваня уходят в историю китайской гражданской войны 1920-40-х годов. Коммунистические власти в Пекине считают Тайвань мятежной провинцией Китая, а власти Тайваня считают себя истинным правительством всего Китая, континентальная часть которого, по их версии, является временно оккупированной коммунистическими повстанцами.

После Второй мировой войны США взяли Тайвань под свой военный протекторат. При этом Вашингтон исповедует "доктрину стратегической неопределенности" в отношении китайско-тайваньского противостояния – не говорит прямо, вступится ли за Тайвань в случае войны, или нет.

В 2022 году напряжение между Китаем с одной стороны и союзом Тайваня и США с другой стороны возросло из-за визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин посчитал это нарушением своего суверенитета и начал масштабные военные учения вокруг Тайваня.

После нескольких месяцев напряженности Китай и США договорились начать разрядку в отношениях. Однако сейчас этот процесс только в самом начале.

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