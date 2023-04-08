Китайские военные не скрывают, что отрабатывают полную морскую блокаду острова.

Китай начал масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг Тайваня. Пекин прямо заявил, что отрабатывает окружение и блокаду острова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны КНР.

"Сегодняшние учения направлены на проверку возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией при поддержке объединенной боевой системы. Оперативные группы одновременно организуют патрулирование вокруг острова для формирования позиций полного окружения и сдерживания острова", – говорится в сообщении.

Как следует из заявления китайских военных, учения комплексные – в них задействованы ракетные войска, все виды авиации и военно-морских сил, войска радиоэлектронной разведки и РЭБ.

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"Ряд эсминцев и фрегатов (...) на большой скорости устремились в окружающие воды острова Тайвань, гибко маневрируя для захвата выгодных позиций и организуя атаки ближнего боя, дальнее сдерживание, воздушные оборонительные и противоракетные учения по обстановке на месте", – сообщили в Минобороны Китая.

Китай готовится к захвату Тайваня

Согласно данным американских спецслужб, Китай готовится к возможной войне за Тайвань в 2027 году. В ЦРУ считают, что это еще не значит, что война начнется, но китайская армия к ней готовится.

Сам факт подготовки к некой войне подтвердил в публичном заявлении руководитель Китая Си Цзиньпин. Также на подготовку к войне указывает резкое увеличение военного бюджета Китая.

Представители США предупреждают, что в случае прямого нападения китайской армии на Тайвань, в конфликт может вмешаться американская армия.

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