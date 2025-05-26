Пока Украина борется с российским нашествием, другие страны должны готовиться, заявил Иващенко.

Через 2-4 года после завершения войны в Украине Россия будет технически готова к агрессии против Европы. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу.

По его словам, "Украина - это не просто страна, которая борется за себя", а "щит Европы", и пока она сдерживает российское нашествие, другие страны имеют время готовиться, ведь Россия не просто хочет полного контроля над Украиной и влияния на постсоветские страны, но и готовит нападение на другие страны Европы.

"Это уже не "возможно", а вопрос времени в том, кто будет следующий. Польша, страны Балтии, Северная Европа - в зоне риска. Наши аналитики уже не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие страны. Вопросы звучат иначе. Когда и откуда?" - сказал Иващенко.

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Глава внешней разведки считает, что к агрессии против Европы РФ подготовится за 2-4 года, а если санкции отменят - то еще быстрее.

"По нашим прогнозам, которые разделяют и европейские коллеги, после окончания боевых действий России понадобится до 2-4 лет, чтобы восстановить боеспособность. Если санкции отменят - процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее", - заявил он.

Сейчас же Россия ведет гибридную игру для того, чтобы "разъединить союзников, уменьшить поддержку Украины, влиять на решения через Венгрию". О том, что РФ готовит наступление на страны НАТО, по мнению Иващенко, свидетельствует расширение армейских баз.

"Россия готовится. Они создают новый Ленинградский военный округ - и это не про оборону, а про наступление. Там будет операционное направление - Кольский полуостров, Финляндия. На этом направлении мы видим строительство новых воинских частей. Что касается путей, то это расширение инфраструктуры, которая может использоваться как в мирных, так и военных целях", - пояснил он.

По словам Иващенко, Россия пока не собирается останавливать войну, несмотря на то, что несет потери.

"Они в своих головах восстанавливают Советский Союз руками армии. Создают новые округа и дивизии. Если быть точными, то 13 дивизий. Да, у них проблемы - не хватает людей, техники. Но каждый день - 1000-1200 новых контрактников. Это не мобилизация ради мира, а подготовка к чему-то большему".

Вероятность войны в Европе

Как сообщал ранее УНИАН, журналисты The New York Times заметили, что Россия усиливает свое присутствие на границе с Финляндией. Отмечалось, что Москва там возводит палатки, укрытия для истребителей и склады. Деятельность России напоминает подготовку к передислокации значительных сил в случае завершения войны в Украине. Финские чиновники считают, что имеют примерно пять лет до того, как Россия нарастит военное присутствие до угрожающего уровня.

Также немецкий историк, профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель недавно сделал тревожный прогноз, что нынешнее лето будет последним мирным летом в Европе. Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за политики президента США Дональда Трампа.

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