Готовил обстрелы западных областей Украины: СБУ разоблачила корректировщика российского ГРУ

Служба безопасности Украины разоблачила корректировщика российской военной разведки при подготовке обстрелов сразу трех регионов Украины. Как сообщает СБУ, задержанный агент россиян готовил координаты для воздушных атак врага по Волынской, Ровенской и Тернопольской областям.
Он пытался выявить и передать россиянам геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры, по которым оккупанты планировали осуществить новую серию ракетных атак.
Кроме того, в поле зрения агента были башни мобильной связи и ключевые объекты "Укрзализныци" с наибольшей интенсивностью движения грузовых эшелонов.
Так, сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его разведывательной деятельности, задокументировали его и задержали по месту жительства.
"По данным следствия, наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом 42-летний переселенец из Луганщины. Чтобы получить "бронь" от мобилизации, он устроился на критически важное предприятие региона", - говорится в сообщении.
В поле зрения российских спецслужб он попал через родственника, проживающего на временно оккупированной территории Украины.
После дистанционной вербовки агент начал объезжать на собственном автомобиле западные регионы Украины с включенным видеорегистратором, где фиксировал геолокации стратегических объектов.
"Снятые видео с объектами предатель пересылал куратору из ГРУ", - добавили в СБУ.
Во время обысков у задержанного был изъят смартфон с доказательствами его разведвылазок и контактов с куратором от ГРУ России, личность которого уже установлена контрразведкой СБУ.
Так, следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
