Отмечается, что предполагаемая хакерская атака могла быть совершена в 2022 году.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отказаться от своего личного аккаунта электронной почты вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Причиной стало опасение, что Москва совершила хакерскую атаку.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на статью "Get In: The Inside Story of Labour Under Starmer", которая была написана репортерами Патриком Магуайром и Габриэлем Погрундом.

Отмечается, что в 2022 году Национальный центр кибербезопасности Великобритании уведомил тогдашнего лидера оппозиции, что его личный аккаунт электронной почты мог быть взломан. Хакерскую организацию, которая могла быть ответственна за это, связали с Кремлем.

Из-за этого тогдашняя глава офиса Стармера Джилл Катбертсон приказала персоналу ни при каких обстоятельствах не отправлять электронные письма лидеру лейбористов. Она не стала объяснять, с чем связаны такие меры, подчеркнули в издании.

Согласно статье репортеров, позже Стармер сменил адрес электронной почты и добавил двухфакторную аутентификацию к своей учетной записи.

В издании напомнили, что Стармер не первый британский политик, который стал жертвой хакеров. Когда экс-премьер-министр Лиз Трасс была министром иностранных дел Великобритании, ее телефон был взломан. Кроме того, российские хакеры совершали атаку на аккаунт электронной почты бывшего главы разведывательного агентства МИ-6 Ричарда Дирлава.

Российские хакеры - важные новости

Напомним, что в конце 2024 года российские хакеры удалили один из самых закрытых госреестров Украины. Тем не менее бывший министр юстиции Денис Малюська сообщал, что в их удалении нет серьезной проблемы.

Кроме того, российские хакеры через фейковый чат-бот "Резерв+" воровали данные граждан. Чат-бот в Telegram предлагал загрузить файл для синхронизации данных в приложении "Резерв+".

