Стармер призовет Европу продолжать оказывать давление на Путина и поддерживать Украину, чтобы поставить ее в максимально сильную позицию в этом году.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует призвать Европу активизироваться и взять на себя большую долю ответственности за оборону и безопасность.

Как пишет Bloomberg, во время визита в Брюссель в понедельник на неформальное заседание Европейского совета Стармер призовет лидеров ЕС взять на себя большую часть бремени по защите континента от растущих угроз со стороны Москвы. Он также призовет блок сохранить военную поддержку Украины, чтобы поставить ее в максимально сильную позицию в этом году, говорится в заявлении его офиса.

"Я здесь для того, чтобы вместе с нашими европейскими партнерами продолжать давление, нацеливаясь на доходы от продажи энергоносителей и компании, поставляющие ракеты, чтобы сокрушить военную машину Путина", - скажет Стармер.

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Он также расскажет о партнерстве Великобритании и ЕС в области обороны и безопасности, которое позволит расширить сотрудничество в борьбе с общими угрозами, трансграничной преступностью и нелегальной миграцией.

Кир Стармер - заявления

Ранее премьер Британии заявлял, что война с Россией связана не только с "суверенитетом Украины", но и с влиянием на Великобританию.

Он также сказал, что не хочет "забегать вперед", но заверил, что Великобритания будет играть свою "полную роль" в любых мирных переговорах - в том числе путем развертывания британских войск для поддержания мира.

Ранее СМИ писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают идею отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческой миссии после потенциального соглашения о прекращении войны.

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