Впрочем, Минюст имеет резервные копии всех реестров, поэтому сможет восстановить информацию в ближайшее время.

Россия осуществила масштабную хакерскую атаку на украинские реестры. Впрочем, в их удалении нет серьезной проблемы, ведь существуют резервные копии для восстановления. Об этом заявил бывший министр юстиции Денис Малюська в комментарии "Украинской правде".

"Абсолютное большинство информации, о которой россияне говорят, что украли, и так находилась в свободном доступе. Единственным исключением из этого правила была информация из Государственного реестра актов гражданского состояния - это один из самых закрытых реестров, где хранится информация, в которой, казалось бы, никакой тайны нет - что кто-то родился или женился. Но вместе с тем есть тайна, которая жестко охраняется законом - тайна усыновления. Это далеко не первый ресурс, который был атакован россиянами со времени полномасштабного вторжения", - отметил Малюська.

Как отметил экс-министр, ранее россияне фокусировались на том, чтобы украсть информацию. Сейчас они не только украли, но и уничтожили. Это изменение поведения российских хакеров.

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Он добавил, что резервных копий у Минюста много, поэтому то, что информация будет восстановлена, сомнений нет.

Масштабная кибератака на государственные реестры Украины

19 декабря состоялась самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в результате атаки была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Время первоочередного восстановления составит ориентировочно до 2 недель.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал, что российские хакеры частично украли критические данные в результате атаки на Единые и Государственные реестры, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

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