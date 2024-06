Российская кампания выпустила видеоролики, похожие на новостные репортажи, в которых содержится информация об угрозах насилия на Парижских играх.

Россия, которой запретили участвовать в Олимпиаде 2024 года из-за нападения на Украину, развернула тайную кампанию влияния с целью дискредитировать Игры и посеять страх перед терроризмом, говорится в новом отчете подразделения Microsoft по анализу угроз.

В докладе говорится о "плодовитых российских агентах влияния", которые прошлым летом начали заниматься дискредитацией Олимпийских игр 2024 года и президента Франции Эммануэля Макрона, в том числе путем публикации фиктивного документального фильма с дипфейком актера Тома Круза, пишет NBC News.

"Эти продолжающиеся операции российского влияния преследуют две основные цели: очернить репутацию [Международного олимпийского комитета] на мировой арене и создать ожидание вспышки насилия в Париже во время летних Олимпийских игр 2024 года", - говорится в отчете Microsoft.

Видео дня

Совсем недавно российская кампания пыталась извлечь выгоду из войны между Израилем и ХАМАС, выдавая себя за боевиков и фабрикуя угрозы в адрес израильтян, которые приедут на Игры 2024 года, говорится в докладе. Некоторые изображения отсылают к нападению на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, когда боевики филиала Организации освобождения Палестины убили 11 членов олимпийской сборной Израиля и офицера полиции Западной Германии.

Поддельный документальный фильм, размещенный в сети прошлым летом, назывался "Падение Олимпиады" (Olympics Has Fallen) и был создан по мотивам фильма 2013 года "Падение Олимпа" (Olympus Has Fallen). Созданный как продукция Netflix, он использовал сгенерированный искусственным интеллектом звук, напоминающий голос Круза, чтобы намекнуть на его участие, говорится в докладе, и даже приложил фиктивные пятизвездочные отзывы от The New York Times, The Washington Post и BBC.

Как обнаружила Microsoft, российская кампания также выпустила видеоролики, похожие на новостные репортажи, в которых содержится информация об угрозах насилия на Парижских играх.

В одном видео, которое якобы представляло собой репортаж брюссельского СМИ Euronews, ложно утверждалось, что парижане покупают страховку имущества в ожидании актов террора.

В другом поддельном новостном ролике, изображавшем продукцию французской телекомпании France 24, российская кампания ложно утверждала, что 24% купленных билетов на олимпийские мероприятия были возвращены из-за опасений терроризма.

Третья российская попытка представляла собой фальшивый видеовыпуск новостей от ЦРУ и Главного разведывательного управления Франции, предупреждающего потенциальных участников Олимпиады-2024 держаться подальше от нее из-за якобы существующего риска террористической атаки.

Microsoft утверждает, что Россия, как и Советский Союз до нее, имеет долгую историю нападок на Олимпийские игры.

"Если они не могут принять участие в Играх или победить в них, то стремятся принизить, опорочить и унизить международные соревнования в сознании участников, зрителей и мировой аудитории… Советский Союз бойкотировал Летние игры 1984 года, проходившие в Лос-Анджелесе, и пытался повлиять на другие страны, чтобы они поступили так же", - говорится в отчете.

В то время, по данным Microsoft, американские чиновники связывали советских участников с кампанией, которая тайно распространяла листовки среди Олимпийских комитетов в таких странах, как Зимбабве, Шри-Ланка и Южная Корея, утверждая, что небелые участники соревнований станут мишенью для американских экстремистов, если поедут в Лос-Анджелес.

Олимпийские игры в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что церемония открытия Парижских Олимпийских игр, запланированная на реке Сена, может быть перенесена на Стад де Франс, если угроза безопасности будет сочтена слишком высокой.

Выступая перед французскими СМИ BFM-TV и RMC, Макрон заявил, что правоохранительные силы Франции будут мобилизованы на исключительном уровне для обеспечения безопасности мероприятия под открытым небом.

Вас также могут заинтересовать новости: