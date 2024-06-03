Последние двое суток уменьшилось количество штурмов.

В Херсонской области российские захватчики за прошедшие сутки вновь атаковали Нестригу - остров, который является частью правобережья Днепра и имеет важное значение для размещения военных позиций. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Ситуация у нас стабильно напряженная, но на фоне прошлой недели можно сказать, что есть определенное ослабление. Последние двое суток уменьшилось количество штурмов. Если тогда было полтора-два десятка в сутки, то вчера - общее количество - 12, из них половина - Ореховское направление, половина - Днепровское направление, то есть Херсонщина", - сказал спикер.

Он добавил, что среди локаций, которые 2 июня атаковал враг, был остров Нестрига.

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"Опять они вспомнили о Нестриге. Штурм был безуспешный - потерь позиций не было, но, однако, конечно, держать там оборону достаточно сложно. Потому что фактически населенного пункта нет, так же как и соответствующей застройки нет. Однако украинские морпехи делают невозможное и продолжают там удерживать плацдарм, несмотря на многочисленные атаки со стороны врага", - подчеркнул Плетенчук.

Его также спросили о ситуации возле населенного пункта Крынки Херсонской области, откуда одно из подразделений переместилось на Харьковщину. Спикер сказал, что "все их передвижения конкретно на нашем театре боевых действий" мало на что влияют. Противник некоторое время накапливал ресурс, но не в таком объеме, который позволяет форсировать Днепр или идти танковыми колоннами на штурмы. Плетенчук уточнил, что враг накопил некоторый "человеческий ресурс", который использовал на прошлой неделе.

"Было много штурмов. Сейчас мы видим тенденцию для того, что они немножко выдохлись, но это не значит, что завтра они снова не бросят куда-то какую-то роту", - рассказал представитель Сил обороны юга.

По его словам, вчера враг потерял почти роту - 108 солдат, половина из которых - убиты, то есть на левобережье достаточно непросто и врагу. Особенно, учитывая то, что по FPV-дронам ВСУ там имеют самые лучшие результаты и преимущество в количестве применения.

"Поэтому, соответственно, выполняют они (оккупанты - УНИАН) все эти приказы и при этом несут потери... Морпехи удерживают плацдарм, который дает оперативно-тактические преимущества. Враг соответственно, пытается сместить свой плацдарм к правому берегу, в частности, на Нестригу, которая является частью правобережья", - пояснил спикер.

Плетенчук добавил, что военные зафиксировали с помощью техники, что происходит с оккупантами, как они погибают, когда попадают (пытаются попасть) на Нестригу, но не могут обнародовать эти "жесткие" видеоматериалы из-за соответствующей цензуры.

"На них видно, как оккупанты там "отдыхают", - говорит он.

Война в Украине - ситуация на юге

На левобережье Херсонщины российские оккупанты после длительной паузы пошли на штурм острова Нестрига, который имеет стратегическое значение. На прошлой неделе начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук говорил, что есть обострение на линии боевого соприкосновения. Враг некоторое время аккумулировал силы и осуществлял большое количество штурмов. Например, 29 мая было 19 попыток штурмов: из них 12 - на Ореховском направлении, на левобережье - 7 штурмов, из них был даже один на остров Нестрига, и 6 - на Крынки. В следующие сутки - в зоне ответственности Сил обороны юга - 23 атаки, из которых 14 - именно на левобережье Херсонщины (на Крынки), еще 9 было на Ореховском направлении - в районе Старомайорского, Малой Токмачки и Новоандреевки.

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