По его словам, Европа находится только на старте пути по укреплению общей обороноспособности.

Россия представляет собой острую угрозу для "каждой здравомыслящей страны", и Европа только в самом начале пути по восстановлению своей обороны, заявил премьер-министр Эстонии Кристьен Михал. Он призвал европейских союзников по НАТО начать совместные закупки вооружений и изъять почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Как и Польша с ее балтийскими соседями Литвой и Латвией, Эстония имеет общую границу с Россией и рассматривает способность альянса сдерживать Москву от нападения на восточный фланг как вопрос существования, пишет The Times.

Все четыре приграничные страны планируют увеличить военные расходы до более чем 5% ВВП в ближайшие два года и параллельно возводят укрепления вдоль границ с Россией и Беларусью, включая "стену дронов" с десятками тысяч датчиков, соединенных искусственным интеллектом с антидроновыми системами, говорится в материале

После того российские БПЛА в очередной раз пересекли польскую границу и нарушили воздушное пространство Эстонии с помощью военного вертолета Ми-8, Михал заявил, что многолетние предупреждения его страны о российской агрессии полностью подтвердились.

"Россия — это острая угроза для Европы, для НАТО, для каждой здравомыслящей страны мира. Раньше нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об угрозах со стороны России. Но сейчас все, о чём мы предупреждали, стало реальностью", - подчеркнул он.

Эстония подчеркивает, что рассматривает российский империализм и агрессивность как угрозу не только своим ближайшим соседям, но и всему альянсу, а также другим регионам мира, где российские наемники пытались закрепиться, например, в странах Африки к югу от Сахары.

Михал предположил, что если в Украине будет достигнуто мирное соглашение или ситуация "замороженного конфликта", десятки тысяч демобилизованных российских солдат могут "расплескаться" и дестабилизировать регионы далеко за пределами Европы — подобно тому, как это сделала частная военная компания "Вагнер".

Михал считает, что Европа пока ещё очень далека от того уровня военной мощи, который необходим для сдерживания Кремля:

"Европе предстоит пройти долгий путь, чтобы стать намного сильнее. Сейчас мы всё ещё на старте".

Он также хотел бы, чтобы европейские союзники объединяли ресурсы и закупали вооружения вместе, чтобы снизить их стоимость.

Ранее УНИАН сообщал про истинную цель провокации РФ. Вторжение российских дронов в Польшу вряд ли было попыткой проверить готовность НАТО противодействовать таким угрозам. Это было частью усилий РФ по военному подавлению именно Украины.

Кроме того, мы также сообщали про реакцию США на произошедшее. В частности, госсекретарь Марко Рубио отметил, что выводы еще рано делать. "Нет сомнений в том, что они были запущены преднамеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены на то, чтобы лететь в Польшу", - задался вопросом госсекретарь.

